El BNG de Vilagarcía culpa a Patrimonio de la Xunta del retraso en la humanización de Vicente Risco

Zona donde se intervendrá Gonzalo Salgado

El grupo municipal del BNG de Vilagarcía denuncia que el proyecto de humanización de Vicente Risco y alrededores lleva meses pendientes de un informe de Patrimonio. Ya en junio, cuando se presentó, quedaba este trámite y los nacionalistas señalan que "non vemos interese, nin polo grupo de goberno nin polo Partido Popular, en acelerar este trámite".

La formación que lidera Xabier Rodríguez considera que "non é compresible" que una obra para la que ya existe partida económica "estea a expensas de executarse pola desidia da administración, neste caso da Xunta". En este sentido, lamentan que solo sería entendible si se debiese "a unha decisión política de bloquear proxectos que supoñen un avance para a nosa cidade".

El BNG insta al PP de Vilagarcía a explicar "por que non defende os intereses da veciñanza de Vicente Risco coa mesma vehemencia coa que defende outros proxectos" que no dependen de la Xunta y señalan que "o lóxico sería" que aprovechasen "a súa liña directa para facer fluír os trámites, solucionando os obstáculos que se puidesen dar".

Además, inciden en que el retraso en esta actuación obligará a realizar una modificación de crédito, con las que recuerdan que Ana Granja, portavoz del PP, suele ser bastante crítica, por lo que esperan contar con su voto en la aprobación de modificados o remanentes.

Pero el BNG también insta al gobierno local del Partido Socialista a que "cumpra cos acordos pactados coa nosa formación" y que no se olvide de Vicente Risco, reclamándole que "pase á acción e siga traballando ata conseguir que o informe sectorial chegue canto antes".