Actividad de Incibe

Vilagarcía acogerá unas jornadas sobre ciberseguridad que se celebrarán en la Praza da II República, ente el 18 y el 22 de este mes de noviembre. La campaña #ExperienciaIncibe se impartirá en un camión desplegable con capacidad apra más de 60 personas, que lleva tres años viajando por toda España para capacitar a la ciudadanía en materia de seguridad.

La actividad está organizada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Se realiza en el marco de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, financiada por la Unión Europea a través de los Next Generation.

En concreto, la infraestructura dispone de dos grandes zonas:Un área interior y una exterior. En esta última se realizan actividades de concienciación, formación y lúdicas. La experiencia está abierta al público en general, así como a centros educativos, con los que ya se están poniendo en contacto desde Incibe.

Habrá zonas expositivas de charlas, de contenidos didácticos y también de juego, donde podrán disfrutar de un escape room con el que aprender a superar los riesgos digitales y desarrollar acciones para evitar y gestionar amenazas. También se dará información para poder contactar con el 017, el servicio telefónico de ayuda del instituto.

La apertura será de 9 a 14 horas y de lunes a viernes para los centros escolares; y de 16:30 a 19 horas para todos los públicos. El sábado, el acceso será de 11 a 15 y de 16 a 20 horas.

"As accións de concienciación e protección son máis necesarias que nunca hoxe en día, debido ao aumento das estafas e roubos a través de internet", explican desde el Concello. De hecho, fue una de las prioridades que el jefe superior de la Policía Nacional en Galicia, Jesús Pacheco, le trasladó al alcalde, Alberto Varela, durante la reunión que mantuvieron recientemente.