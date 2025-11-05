Un, dos, tres... Splash: La 'piscina' de Rosalía de Castro, única incidencia por el temporal en Vilagarcía

Bolsas de agua en la Avenida Rosalía de Castro Gonzalo Salgado

La alerta naranja prevista para hoy en la zona litoral de la provincia de Pontevedra no dejó apenas incidencias en la comarca de O Salnés y, en concreto, en Vilagarcía. Eso sí, las lluvias fueron intensas entre las 8:30 y las 9 horas de la mañana, en plena hora punta de desplazamientos para ir a trabajar o llevar a los niños al colegio.

Fueron precisamente esas precipitaciones las que generaron bolsas de agua en zonas problemáticas de Vilagarcía, especialmente en la Avenida Rosalía de Castro. La lluvia volvió a poner en evidencia el mal estado de la carretera que une Vilagarcía con Carril, que durante unos minutos se convirtió en toda una piscina por la que los vehículos circulaban con cuidado.

La actuación en este vial, dependiente de la Xunta de Galicia, lleva años pendiente.

Parques y playas cerradas

Por lo demás, los servicios municipales de emergencias y Protección Civil llevaron a cabo precintados preventivos en los parques y playas de las comarcas arousanas, para evitar que se adentrase por estas zonas cercanas al mar o con árboles, donde el viento y el oleaje podrían resultar peligrosos para los viandantes. Es el caso del Paseo Marítimo a Carril o el parque de A Compostela, que estaba precintado, pero también el Valdés Bermejo, ambos en Vilagarcía. Ya durante la tarde del martes, concellos como Cambados o Sanxenxo suspendieron las actividades deportivas en las instalaciones deportivas municipales.

Para los próximos días ya se espera una situación normal y típica de este mes de noviembre, con lluvias pero sin alertas y sin vientos significativos. Eso sí, en las zonas de costa sigue siendo necesario mantener la precaución cerca del mar, ya que sigue habiendo temporal costero por fuertes olas, según informan desde Meteogalicia.