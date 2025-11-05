Qué hacer este fin de semana en Vilagarcía: Humor y reflexión teatral en el Auditorio

David Cepo estará el sábado en Vilagarcía Cedi

La programación cultural de noviembre en Vilagarcía se estrena por todo lo alto, con humor y teatro en el Auditorio Municipal durante este fin de semana. Desde la Concellería de Cultura, que dirige Sonia Outón, señalan que llevan meses trabajando para ofrecer alguno de los espectáculos más populares del año.

El viernes, la sala principal del Auditorio acogerá la obra de teatro ‘Vitória’, a partir de las 20 horas. Una pieza autobiográfica sobre el proceso judicial sufrido por la periodista Iria Pinheiro, cuando interpuso una denuncia por acoso sexual contra el director del programa de televisión en el que trabajaba.

La función cuenta con entradas disponibles en ataquilla.com, que además son a un precio muy económico al estar programadas en colaboración con la Axencia Galega de Industrias Culturais y al Rede Galega de Auditorios. La general cuesta 5 euros, pero puede bajar hasta los 3 en el caso de contar con bonificaciones para desempleados, mayores de 65 años y titulares del Carné Xoven.

El sábado será el turno del humorista David Cepo, muy popular por el alcance en las redes sociales por vídeos cortos sobre parte de sus espectáculos. Llega el Auditorio con las entradas prácticamente agotadas para representar el monólogo ‘No cruces los brazos’, en los que la espontaneidad y la interacción con el público, que son parte su sello personal, jugarán un papel muy importante. Cepo lleva más de veinte años sobre los escenarios y forma parte de ‘Las noches del Club de la Comedia’.

Un Curtas de récord

Por otra parte, desde Curtas Festival do Imaxinario señalan que la edición que finalizó el pasado fin de semana batió “todos los récords” de los 53 años del evento. Las actividades paralelas alcanzaron más de 25.000 visitantes, siendo las exposiciones las más populares (cabe recordar que tres de ellas todavía siguen abiertas hasta el día 16). Fueron más de 120 cortometrajes los que se proyectaron, con más de 35 países representados, doce estrenos mundiales, cinco internacionales y 38 españoles.