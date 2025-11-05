Prisión para el acusado de matar a su madre en Vilagarcía

Disposiitivo polciial en el momento de los hechos

El Juzgado de Instrucción número 2 de Vilagarcía decretó el ingreso en prisión provisional del joven acusado de matar, presuntamente, a su madre, a finales de septiembre en el piso de Duque de Rivas. El joven llevaba desde entonces ingresado en el Hospital, recuperándose de las lesiones provocadas tras precipitarse desde una tercera planta.

La jueza ordenó ayer su detención, puesto que le iban a dar el alta en el centro hospitalario, por lo que hoy ha pasado a disposición judicial. Decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, investigado por homicidio.

Una gran conmoción

Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la tarde del pasado 6 de septiembre, cuando un familiar se encontró el cuerpo de Esther Gago, trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar, tirado en el suelo de la cocina entre un charco de sangre. Poco después, su hijo, un joven de 22 años, se precipitaba al vacío desde el tercer piso. Hasta allí se desplazó de inmediato un amplio dispositivo polciial y de emergencias, que acordonó la zona, donde se encontraban familiares de ambos. Víctima y presunto homicida vivían juntos, mantenían una relación muy cercana y, hasta el momento, no se sabe qué puede haber sucedido para este trágico desenlace.

a mujer, de 61 años y muy querida en Vilagarcía, falleció como consecuencias de las múltiples heridas provocadas por un arma blanca. Hasta la zona también se deplazaron unidades de Urxencias Médicas, con personal sanitario, que ya nada pudieron hacer por su vida. El presunto homicida fue atendido, en primer término, en la propia zona, también con heridas de consideración. Desde allí fue desplazado, en primer término, al Hospital do Salnés, aunque debido a la gravedad de su estado pronto lo derivaron a la UCI del Cunqueiro de Vigo. Sin embargo, desde hace unas semanas se encontraba ya en Montecelo y, ayer mismo, estaba previsto que le dieran el alta.

El 8 de septiembre la jueza había acordado ponerlo en libertad, al cumplirse el plazo legal en el que podía estar detenido y por la incapacidad para prestar declaración, a la espera de que su estado mejorase.

A principios de octubre, desde el Juzgado de Instrucción número 2 de Vilagarcía informaron de que estaban a la espera de un informe forense para tomar una decisión sobre la situación del joven vilagarciano. Ante el inminente alta médica y al estar ya en condiciones de declarar, la jueza ordenó ayer martes la detención del acusado de matar a su madre. El paso a disposición se produjo durante la jornada de hoy y, tras el mismo, la magistrada acordó su ingreso en prisión provisional.