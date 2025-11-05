La huelga en la construcción paraliza la obra pública en Vilagarcía

Piquete informativo de la CIG en la obra de O Ramal

La huelga en la construcción convocada por la CIG paralizó la obra pública en la comarca, pero especialmente en Vilagarcía. Es en la capital arousana donde se están llevando a cabo las principales actuaciones por parte de las administraciones en estos momentos. Se trata de la ampliación de la piscina municipal de Fontecarmoa; la puesta en marcha del centro de salud en A Mariña; la pradera de O Ramal y la tercera fase del ferrocarril a Ferrazo.

En cuanto a las obras en el ámbito privado, según explicó Anxo Lúa, de la CIG, también hubo un 90 por ciento de participación, aproximadamente, y obras anecdóticas en la comarca. Los piquetes informativos estuvieron durante la mañana recorriendo, especialmente, las zonas donde se llevan a cabo trabajos promovidos por la administración, como la de O Ramal.

Los motivos

La CIG convocó huelga para la jornada de hoy con el objetivo, en tres otras cuestiones, de establecer un convenio gallego, convencidos de que, de esta manera, las condiciones serán mejores para los algo más de trabajadores del sector en esta comarca. Buscan ampliar los coeficientes reductores, para evitar que empleados de más de 65 años sigan subidos al andamio; cambios en el plan de pensiones, para que sean concertados con la Seguridad Social o modificaciones normativas para que prevalezcan los convenios autonómicos.