Inminente inicio de las obras de saneamiento y abastecimiento en la Rúa Muíños de Cea

José María González, edil de Obras Gonzalo Salgado

Las obras de ampliación de las redes de saneamiento y abastecimiento en la Rúa Os Muíños, de Cea, comienzan el viernes, tras la firma del acta de replanteo. La empresa JM Iglesias será la encargada de llevar a cabo las labores, que buscan dotar de servicio a una docena de viviendas en Carballido. El proyecto cuenta con un presupuesto que ronda los 80.3000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

La obra contempla la construcción de una canalización autónoma, ya que la topografía del terreno imposibilita la conexión al circuito existente. El gobierno de Alberto Varela decidió incluir esta acción en el presupuesto que le corresponde de los fondos provinciales. En esta ocasión, se pretende garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos, creando una nueva conexión y varios pozos de registro. A mayores, y tras el remate, se repondrán los pavimentos afectados.

“Este paso é unha nova mostra do compromiso co rural. Dende que comezou o mandato xa se realizaron unha trintena de actuacións similares”, apuntó José María González, concejal de Obras y Medio Rural. Algunos de los ejemplos de las que se están llevando a cabo son las de la Avenida Rosalía de Castro (O Carril); Vilar Ponte (Os Duráns); las calles Torre de Guillán y Bernardas o la Rúa Ameal, en Sobrán; esta última, explican desde el Concello, está a punto de ser adjudicada. En total, explican fuentes municipales, están en marcha 620.000 euros invertidos en saneamiento, para llegar a todas las zonas