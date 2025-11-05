El PP de Vilagarcía pide a Xunta y Concello que se coordinen para arreglar las deficiencias del CEI A Lomba

La zona donde se produjeron los desprendimientos está vallada Mónica Ferreirós

El grupo municipal del Partido Popular de Vilagarcía insta tanto a la Xunta como al Concello a “actuar con responsabilidad y coordinación” para resolver, “de forma inmediata”, los problemas detectados en la fachada del CEIP A Lomba, tras los desprendimientos registrados.

La formación que lidera Ana Granja apela al “diálogo y cooperación institucional”, instando a ambas administraciones a “sentarse cuanto antes” para buscar una solución rápida y conjunta, “que garantice la seguridad del alumnado y del personal del centro situado en A Xunqueira.

En este sentido, lo que plantean desde el PP es que el Concello, una vez asegurada la zona, debe realizar las actuaciones necesarias para retirar los elementos que puedan suponer un riesgo de desprendimiento. Al mismo tiempo, la Xunta debe impulsar “un proyecto técnico integral con partida económica específica, de forma que permita poner fin a las deficiencias estructurales de una infraestructura construida durante el mandato del bipartito, con importantes carencias, y que ha requerido más de 300.000 euros de inversión autonómica en tan solo 15 años”, señalan desde el PP local.

Compromiso de mediación

La portavoz, Ana Granja, recalca que “la seguridad de las niñas y niños debe de estar por encima de cualquier otro interés. Es necesario actuar con rapidez, coordinación y sentido común para dar tranquilidad a las familias y a toda la comunidad escolar”. Al mismo tiempo, desde el PP reiteran su compromiso de colaboración para que las administraciones implicadas lleguen a un “consenso urgente” y ofrezcan una solución.