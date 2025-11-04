Mi cuenta

Vilagarcía

Vía libre a la retirada del transformador de Carril

La obra, muy demandada, estuvo meses en estudio al estar Unión Fenosa pendiente de la consecución de varios informes sectoriales

Olalla Bouza
04/11/2025 12:47
Praza da Liberdade de Carril
Praza da Liberdade de Carril
Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía autoriza la retirada del transformador de la Praza da Liberdade de Carril, así como la repotenciación del sistema eléctrico de varias calles de la localidad. La obra, muy demandada entre la ciudadanía, estuvo meses en estudio al estar Unión Fenosa Distribución Eléctrica pendiente de varios informes sectoriales, como por ejemplo, el de la Consellería de Industria.

Ahora, la empresa cuenta ya con la autorización local y podrá comenzar la obra cuando considere. Tras el estudio de toda la documentación presentada, el departamento de Urbanismo dio autorización a la eliminación del Centro de Transformación ubicado en la plaza "debido ás inundacións frecuentes no mesmo ao estar situado baixo terra e cunha cota moi baixa, que provoca que, cando chove moito ou sube a marea, entre a auga e se inunde, dando lugar a avarías e problemas de subministro".

Repotenciación de otros dos centros

La supresión del mismo lleva aparejado una repotenciación de otros dos centros de transformación, el de la Rúa Cervantes y el de Nicolás Viqueira Conde. Esto conllevará la apertura de unas zanjas por diversas calles de Carril, con el objetivo de colocar nuevas líneas para la redistribución de las cargas. En concreto, será necesaria abrir en Rúa Lucena, Aduana y de O Carme, además de la propia Praza da Liberdade.

La empresa se compromete a realizar las labores, a retirar el centro de transformación de la Praza da Liberdade y cubrir la zona, además de a reponer los pavimentos y dejarlos en las mismas condiciones en las que estaban. Para garantizar que el procedimiento se cumplirá según lo previsto, el Concello solicita una fianza de 25.000 euros con el objetivo de asegurar la buena ejecución de las obras y la reposición de los bienes afectados.

