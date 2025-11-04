Suspenden un juicio por pornografía contra un vecino de Vilagarcía por su fallecimiento

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra tenía previsto celebrar este martes el juicio contra un vecino de Vilagarcía acusado de difundir material de pornografía infantil. Sin embargo, la vista no llegó a celebrarse debido al fallecimiento del acusado, lo que ha supuesto la extinción de su responsabilidad penal, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La Fiscalía solicitaba para el hombre una condena de ocho años de prisión por un delito de distribución de pornografía infantil, además de nueve años de libertad vigilada, con prohibición de desempeñar actividades que implicasen contacto con menores y la obligación de participar en programas de educación sexual.

Los hechos en cuestión se remontan al año 2021 en el marco de la operación “Cuerpo” llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional. La alerta saltó cuando, desde una vivienda de la capital arousana, se descargaron a través de la plataforma Emule un total de seis archivos que –según apunta el escrito de Fiscalía– contenían “claro contenido sexual explícito en el que participaban menores de muy corta edad y aspecto prepúber”.

Tras las indagaciones realizadas se consiguió orden judicial para registrar la vivienda de este vilagarciano, que convivía con su pareja sentimental. Fue ahí donde se localizó el equipo informático del que se había valido el acusado para descargar y distribuir los archivos citados. Tras el análisis del ordenador se hallaron no solo las trazas informáticas de esas descargas, sino también la existencia de 287 archivos de vídeo o similar de los cuales habían sido compartidos 83 y en los que se muestra a menores de edad “desnudas y efectuando felaciones o tocamientos”. En el escrito del fiscal apuntan que entre esos archivos se encontraban algunos con “menores de muy corta edad, manteniendo comportamientos sexuales entre ellos, con adultos e incluso con animales, de los cuales uno de ellos había sido compartido a través de Emule”.