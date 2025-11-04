Suspenden de forma temporal la subasta de bienes a Sito Miñanco y Marcial Dorado

Sito Miñanco pasando a declarar ante la Audiencia de Pontevedra, en imagen de archivo Gonzalo Salgado

La Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, anuncia la suspensión temporal de la subasta del Plan Nacional sobre drogas de las casas y fincas incautadas a los narcotraficantes arousanos Marcial Dorado y José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco.

El anuncio aparece publicado en la web de Segipsa, en la que se informa de que la subasta, prevista para mañana, 5 de noviembre, fue suspendida de forma temporal, un procedimiento que no es poco habitual en este tipo de pujas.

En este caso, los lotes subastados incluyen diversos bienes, desde casas a locales, pasando por fincas, en diversos puntos de Galicia y, en concreto, en la comarca de O Salnés. Los pertenecientes a Sito Miñanco se dividen en cuatro lotes, el primero de los cuales sale a subasta por 481.824 euros; formado por 21 fincas urbanas repartidas por Montalvo, en Sanxenxo. El segundo es una casa de piedra en Adina, valorada en 414.623,20 euros; mientras que otro lote lo conforma un bajo comercial en Portonovo, con un precio de 47.141 euros y, por último, un cuarto lote corresponde a la vivienda unifamiliar adosada que Miñanco tenía en la urbanización vilagarciana de O Rial, y que fue registrada en la operación ‘Mito’.

En cuanto a las incautaciones a Dorado, se trata de diez locales comerciales que están en Santiago de Compostela y que sería la tercera vez que se subastan, por 315.711 euros.