Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Suspenden de forma temporal la subasta de bienes a Sito Miñanco y Marcial Dorado

Los lotes de casas y fincas sumaban más de un millón de euros

Olalla Bouza
04/11/2025 01:11
Sito Miñanco vuelve a caer en una operación antidroga. Gonzalo Salgado
Sito Miñanco pasando a declarar ante la Audiencia de Pontevedra, en imagen de archivo
Gonzalo Salgado

La Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, anuncia la suspensión temporal de la subasta del Plan Nacional sobre drogas de las casas y fincas incautadas a los narcotraficantes arousanos Marcial Dorado y José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco.

El anuncio aparece publicado en la web de Segipsa, en la que se informa de que la subasta, prevista para mañana, 5 de noviembre, fue suspendida de forma temporal, un procedimiento que no es poco habitual en este tipo de pujas.

En este caso, los lotes subastados incluyen diversos bienes, desde casas a locales, pasando por fincas, en diversos puntos de Galicia y, en concreto, en la comarca de O Salnés. Los pertenecientes a Sito Miñanco se dividen en cuatro lotes, el primero de los cuales sale a subasta por 481.824 euros; formado por 21 fincas urbanas repartidas por Montalvo, en Sanxenxo. El segundo es una casa de piedra en Adina, valorada en 414.623,20 euros; mientras que otro lote lo conforma un bajo comercial en Portonovo, con un precio de 47.141 euros y, por último, un cuarto lote corresponde a la vivienda unifamiliar adosada que Miñanco tenía en la urbanización vilagarciana de O Rial, y que fue registrada en la operación ‘Mito’.

En cuanto a las incautaciones a Dorado, se trata de diez locales comerciales que están en Santiago de Compostela y que sería la tercera vez que se subastan, por 315.711 euros.

Te puede interesar

Marineros en una descarga en el puerto cambadés

La flota descarga en Cambados 5.800 kilos en el primer día de una campaña de volandeira que se prevé cuantiosa
A. Louro
Personal de BATA realizando trabajos de mantenimiento en la playa de Raeiros

O Grove y BATA: una alianza en favor de la inserción que genera trabajo a personas con autismo o discapacidad
C. Hierro
Papanoelada Motera 2024 en Caldas

Los Papá Noeles se subirán a las motos en Caldas el próximo 6 de diciembre
Fátima Pérez
Carta Xeométrica de Galicia

Vigo acoge la muestra de la Carta Xeométrica de Galicia del portense Domingo Fontán
Fátima Pérez