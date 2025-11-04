Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Rescatan a dos obreros que quedaron atrapadas en una plataforma a 20 metros de altura

Fue en la calle Eduardo Pondal

Fátima Frieiro
04/11/2025 17:36
Imagen de la plataforma que sufrió una avería
Imagen de la plataforma que sufrió una avería

Efectivos de Emerxencias y Protección Civil de Vilagarcía rescataron a dos obreros que se quedaron atrapados a 20 metros de altura en una plataforma articulada con la que trabajaban en un edificio de la calle Eduardo Pondal.

El suceso tuvo lugar sobre las dos de la tarde cuando se detectó que la citada plataforma había sufrido una avería y que esta imposibilitaba a los trabajadores a bajar de la misma. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Emerxencias que accedieron a la parte superior de la máquina con un camión autoescalera y rescataron así a los obreros.

Te puede interesar

Con esta medida no podrán existir especies pirófitas

Valga prohibirá la plantación de especies pirófitas para prevenir incendios forestales
Fátima Pérez
Uno de los contenedores para la quinta fracción fue instalado en la zona de Cabío

A Pobra puso en marcha un proyecto piloto para la recogida de biorresiduos del contenedor marrón en las zonas de hostelería y la plaza de abastos
Chechu López
El secretario xeral de este sello se reunió con la conselleira do Mar

Xunta y DOP afianzan su alianza en la promoción del mejillón
Fátima Frieiro
Los deportistas en Fexdega

Os Ingleses organizó una jornada de rugby inclusivo con más de 40 deportistas
María Caldas