Rescatan a dos obreros que quedaron atrapadas en una plataforma a 20 metros de altura

Imagen de la plataforma que sufrió una avería

Efectivos de Emerxencias y Protección Civil de Vilagarcía rescataron a dos obreros que se quedaron atrapados a 20 metros de altura en una plataforma articulada con la que trabajaban en un edificio de la calle Eduardo Pondal.

El suceso tuvo lugar sobre las dos de la tarde cuando se detectó que la citada plataforma había sufrido una avería y que esta imposibilitaba a los trabajadores a bajar de la misma. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Emerxencias que accedieron a la parte superior de la máquina con un camión autoescalera y rescataron así a los obreros.