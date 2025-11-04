La Fundación contra el Narcotráfico advierte de un crecimiento de la violencia en las bandas

Integrantes do padroado y miembros da Fundación, nunha recente xuntanza na súa sede en Vilagarcía | Mónica Ferreirós Gonzalo Salgaod

La Fundación Galega contra o Narcotráfico advierte del incremento de la violencia de las bandas de crimen organizado que se dedican al mercado de estupefacientes. "Crecen los asentamientos de bandas criminales establecidas en España para controlar el tráfico y blanquear su dinero. Traficantes de numerosos países que se unen a los locales, aportando una cultura de extrema violencia que comienza a asentarse en las numerosas organizaciones", explican.

La entidad convoca un congreso en A Estrada en el que participarán numerosos expertos, como el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, la fiscal jefa antidroga, Rosa Ana Morán; el comisario principal de la Udyco, Antonio Martínez Duarte; el teniente coronel de la UCO, Óscar Esteban Remacha; o el jefe de Aduanas en Galicia, Jaime Gayá, entre otros.

Representantes del mundo judicial, policial, político y social, además de los propios representantes de la FGcN, encabezados por su presidente, Manuel Couceiro, abordarán aspectos que van desde el blanqueo de los capitales, a la situación actual de la entrada de la droga y las redes que la manejan pasando por aspectos vinculados al consumo que inciden en la seguridad ciudadana, o al menos en su percepción, como los narcopisos. De este último aspecto se encargarán el fiscal antidroga de Pontevedra, Servando Caíño; la jueza decana de Vilagarcía, Sofía Leonor Castro Verdes y el jefe local de Operaciones Vigo-Redondela, Luis Hombreiro.

Reclaman más medios humanos y materiales

Será en la Academia Galega de Seuridade Pública, el jueves 6 y el viernes 7, con el objetivo de realizar distintas propuestas de mejora, ante la "urgente y necesaria" reversión de la situación actual, "que, sin duda, se está agravando en los últimos años en Galicia y España". En este sentido, desde la FGcN consideran que "hay más droga que nunca, más violencia y menos medios", por lo que entienden que se está poniendo en "serio peligro la salud, la seguridad y el bienestar de nuestra sociedad".

Además, instan al Gobierno y Parlamento a que conciban que "estamos ante un problema que debe tener la máxima prioridad" y, a partir de ahí, "tomar las medidas necesarias, entre otras la aportación de medios humanos y materiales, así como disponer de una legislación adecuada".