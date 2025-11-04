Mi cuenta

Vilagarcía

El legado de Isaac Díaz Pardo, a coloquio en Vilagarcía

Su hijo capitaneará la actividad que se hace el viernes en el Auditorio

Fátima Frieiro
04/11/2025 18:28
Cartel anunciador de la actividad
Cartel anunciador de la actividad

La sala de conferencias del Auditorio acoge este viernes un acto sobre Isaac Díaz Pardo, homenajeado este mismo año por las Letras Galegas. Será de la mano de su hijo, Xosé Díaz Arias de Castro, que capitaneará el coloquio “A barca de Caronte. A travesía vital de Isaac Díaz Pardo” a partir de las ocho de la tarde y con entrada gratuita. La actividad está organizada por la Academia Galega de Belas Artes.

El coloquio lleva el mismo nombre que la exposición organizada en el Museo de Belas Artes de A Coruña, que todavía se puede visitar hasta el 14 de diciembre. Hace alusión a una figura mitológica por la que el autor sintió especial fascinación: Caronte, el barquero del inframundo que transportaba las almas de los muertos a Hades.

