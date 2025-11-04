Mi cuenta

Vilagarcía

El gobierno local de Vilagarcía acusa a la Xunta de "burla" a la comunidad educativa de A Lomba

Reclaman que asuma "a súa responsabilidade" y que actúe como hizo en 2013, cuando "o único que cambiaba era que o alcalde era do PP"

Olalla Bouza
04/11/2025 14:44
La portavoz del PSOE en un pleno, Tania García
Gonzalo Salgado

La caída de cascotes y planchas del colegio de A Lomba, en Vilagarcía, está derivando en un cruce de acusaciones políticas. Tras asegurar la Xunta que la obra competía al Concello, al ser una cuestión de mantenimiento, ahora es el gobierno local el que acusa a la administración autonómica de "burlar" a la comunidad educativa.

La posición del Concello se basa en un amplio informe del arquitecto municipal, que detecta daños estructurales que aparecen muy detallados. Por ello, la portavoz del ejecutivo, Tania García, reclama a la administración autonómica que "asuma a súa responsabilidade" y pone de ejemplo situaciones similares, como la que se dio en 2013, en la época en la que el conservador Tomás Fole era alcalde.

"O que no parece de recibo é que, en vez de presentar un ditame técnico, veñan agora con foi unha obra do bipartito, con problemas de execución e malos materiais. A responsable segue sendo a Consellería de Educación", señala Tania García, que lamenta que frente al informe técnico municipal "a Xunta conteste ofrecéndose unicamente a retirar os cascotes caídos. Iso é unha burla aos pais e nais, ao profesorado e ao alumnado, ao Concello e ata o sentido común".

Ejemplos prácticos

Además, desde Ravella también tiran de hemeroteca y recuerdan que en el curso 2012-13 se produjo una situación similar, con desprendimientos y humedades, y que fue la administración autonómica la que asumió la obra. "O que ocorreu é basicamente o mesmo. O único que cambiou é que, entón, o alcalde era do PP e agora é Alberto Varela, do PSOE. Confiamos en que esa non sexa a explicación ao cambio de criterio da Consellería", asegura Tania García.

En este senido, desde el Concello esperan que Educación presente un informe que demuestre que se trata de una cuestión de mantenimiento y lamentan que "semella que a seguridade é esencial segundo o que interese en cada momento". En este sentido, García Sanmartín insta a la Xunta a rastrear "as ducias de investimentos" que realiza en la reparación de fachadas y eliminación de humedades. Como caso más reciente en el municipio, ponen el del CEIP de Vilaxoán, que se llevó a cabo en 2021 y fue anunciado por el jefe territorial de Educación, César Pérez, y el que entonces era delegado de la Xunta en la provincia, Luis López. La actuación incluía la renovación de las cubiertas y la corrección de los desbordamientos de canalones y bajantes.

"O Concello demostrou multitude de veces a súa colaboración- no comedor do Piñeiriño, no pavillón de Rubiáns, na posta a punto dos centros cada verán- pero manter é cambiar unha billa ou arranxar unha persiana, non mudar toda a instalación de fontanería ou substituír as fiestras de todo un centro educativo", concluye Tania García.

