Vilagarcía

El BNG de Vilagarcía solicita a la Xunta que "asuma a responsabilidade" por la situación del CEIP A Lomba

Los nacionalistas muestran su "profunda preocupación" por la seguridad del alumnado

Olalla Bouza
04/11/2025 13:23
Vallado de A Lomba
Vallado de A Lomba
Mónica Ferreirós

El BNG de Vilagarcía reclama a la Xunta de Galicia que se haga "responsable" de las infraestructuras educativas en Vilagarcía y, en concreto, del colegio de A Lomba, que sufrió desprendimientos de fachada y cascotes durante el pasado viernes. "A gravidade dos defectos esixe unha actuación urxente", señalan desde la formación que lidera Xabier Rodríguez, que reclama la administración autonómica que garantice la "integridade física de todas as persoas que comparten este espazo".

La actuación de la administración educativa, señalan los nacionalistas, debe ser "inmediata", para realizar las reparaciones de forma prioritaria, evitando que la situación empeore y se produzcan daños mayores. La gestión preventiva y las inspecciones periódicas son fundamentales, señalan desde el BNG, para evitar que problemas como este se agraven.

En este sentido, se suman a las denuncias hechas desde la ANPA del centro sobre la falta de contacto con la Consellería de Educación, ya que hace meses que están esperando por una reunión para trasladarle todas las deficiencias detectadas. "Dende o BNG levamos a cabo iniciativas tanto no Concello coma no Parlamento Galego para que estas fosen solventadas, atopándonos de novo a calada por resposta", señalan desde la formación.

Papel del Concello

Los nacionalistas no eximen de responsabilidad a la administración municipal, a la que piden que asuma su papel de "coordinación local e traballe conxuntamente coa Xunta para garantir que as intervencións necesarias se realicen sen demora". En este sentido, apuntan que el Concello debe ser parte activa, tanto en materia de información a la comunidad educativa como en la gestión de posibles alternativas que permitan asegurar que las clases continúen "sen pór en perigo a seguridade dos nenos e nenas".

El BNG también hace un llamamiento a la colaboración entre ambas administraciones para evitar que esta situación se repita en otros centros, así como la implementación de planes de prevención y mejoras en la infraestructura educativa "de forma constante e eficaz".

En el caso de A Lomba, señalan los nacionalistas, "non podemos esperar máis" ya que "a seguridade dos nosos fillos e fillas está en xogo". Así, apuntan que tanto Xunta como Concello "deben actuar agora" y hace un llamamiento a la responsabilidad, a la transparencia y a la colaboración efectiva, para garantizar espacios educativos "seguros, adecuados e dignos".

