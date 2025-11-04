Convocan un consejo escolar extraordinario para abordar la situación del colegio A Lomba de Vilagarcía

Salida del colegio por una puerta diferente a la habitual, al estar vallada Gonzalo Salgado

La dirección del CEIP A Lomba convocó para hoy un Consello Escolar Extraordinario para abordar la situación del centro, tras el desprendimiento de cascotes y planchas de la fachada principal. El alumnado regresó ayer a las aulas, tras un fin de semana largo de cuatro días, con cambios en la entrada y la salida, para evitar pasar por la zona que se encuentra vallada.

La preocupación es evidente entre la comunidad educativa, que por el momento desconoce además quién va a llevar a cabo los trabajos que solventen la situación actual y que corrijan la causa que provocó los desprendimientos. En este sentido, la Consellería de Educación aseguró el lunes que corresponde al Concello, al ser mantenimiento, mientras que desde la administración municipal defienden lo contrario.

Mientras tanto, la zona continúa vallada, sin poder utilizarse. La comunidad educativa valorará hoy esta situación en un consejo escolar que tiene, como único punto del orden del día, los desprendimientos que se registraron el viernes y el estado del centro.

Reacciones políticas

Tras asegurar el lunes por la tarde la Consellería de Educación que es el Concello el competente para realizar los trabajos para reponer la seguridad en A Lomba, el gobierno loca no tardó en responder. la portavoz del ejecutivo, Tania García, reclama a la administración autonómica que “asuma a súa responsabilidade” y pone de ejemplo situaciones similares, como la que se dio en 2013, en la época en la que el conservador Tomás Fole era alcalde. “O que no parece de recibo é que, en vez de presentar un ditame técnico, veñan agora con foi unha obra do bipartito, con problemas de execución e malos materiais. A responsable segue sendo a Consellería de Educación”, señala Tania García, que lamenta que frente al informe técnico municipal “a Xunta conteste ofrecéndose unicamente a retirar os cascotes caídos. Iso é unha burla aos pais e nais, ao profesorado e ao alumnado, ao Concello e ata o sentido común”.

Además, desde Ravella también tiran de hemeroteca y recuerdan que en el curso 2012-13 se produjo una situación similar, con desprendimientos y humedades, y que fue la administración autonómica la que asumió la obra. “O que ocorreu é basicamente o mesmo. O único que cambiou é que, entón, o alcalde era do PP e agora é Alberto Varela, do PSOE. Confiamos en que esa non sexa a explicación ao cambio de criterio da Consellería”, asegura Tania García.

García Sanmartín insta a la Xunta a rastrear “as ducias de investimentos” que realiza en la reparación de fachadas y eliminación de humedades. Como caso más reciente en el municipio, ponen el del CEIP de Vilaxoán, que se llevó a cabo en 2021 y fue anunciado por el jefe territorial de Educación, César Pérez, y el que entonces era delegado de la Xunta en la provincia, Luis López. La actuación incluía la renovación de las cubiertas y la corrección de los desbordamientos de canalones y bajantes.

El BNG de Vilagarcía reclama a la Xunta de Galicia que se haga “responsable” . “A gravidade dos defectos esixe unha actuación urxente”, señalan desde la formación que lidera Xabier Rodríguez, que reclama la administración autonómica que garantice la “integridade física de todas as persoas que comparten este espazo”. Además, los nacionalistas reclaman al Concello que asuma un papel de “coordinación” con la Xunta y comunicación con la comunidad educativa.