Vilagarcía

Casi medio millón de toneladas de residuos voluminosos: Vilagarcía bate récord

La capital arousana duplicó en solo dos años la cantidad de elementos recogidos en sus calles

Fátima Frieiro
04/11/2025 23:49
Imagen de residuos voluminosos en una calle de Vilagarcía

La recogida y gestión de los voluminosos continúa siendo un problema grave en Vilagarcía, como así se constató en la comparecencia de la edila responsable del área, Tania García, en la última sesión plenaria. La socialista reveló que el número de toneladas de este tipo de basura que los ciudadanos dejan en la calle se duplicó en solo dos años. De hecho ofreció datos concretos facilitados por la empresa Urbaser, encargada del servicio: “No ano 2023 o número de toneladas que se recolleron foi de 248.380 e neste 2025 xa van por 468.000. Hai un incremento evidente”.

La concejala aclaró que en el verano hubo un refuerzo por parte de la empresa para mejorar el servicio, consciente – como así le ha afeado el concejal de Esquerda Unida, Juan Fajardo, en más de una ocasión– de que existe un problema con esto.

Cinco días a la semana

García recordó que la recogida se hace previa llamada telefónica y acordando tanto el lugar como el día y hora de entrega. Se hace cinco días a la semana y –aseguró García–se hicieron campañas como colocar pegatinas en los contenedores advirtiendo de cómo es el proceso para la recogida.

La responsable municipal hizo referencia a un vertido de voluminosos importante en la zona de A Rosa, en Carril, y apuntó a que se están realizando investigaciones tanto por parte de Urbaser como de la Policía Local para dar con el autor o autores del vertido de residuos.

García reconoció en el pleno que hay aspectos del contrato de la basura firmado en su día con Urbaser –como la anunciada aplicación móvil para uso de la ciudadanía–que no han entrado todavía en funcionamiento. “Esperamos que a principios do ano 2026” y también que no se están llevando a cabo las campañas de concienciación comprometidas.

García reveló también que 60 contenedores tenían un fallo de fabricación, que fueron devueltos y que será repuestos en sus zonas poco a poco.

