Vilagarcía

Areva celebra el sábado en Vilagarcía unas jornadas sobre el alcoholismo

Incluye un taller de risoterapia, mesa de testimonios y la proyección de un documental

Olalla Bouza
04/11/2025 16:48
Cartel de las jornadas
Cartel de las jornadas

La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Vilagarcía organiza la duodécima edición de las Xornadas de Alcoholismo, que se llevarán a cabo el sábado en el Auditorio. Diversos expertos abordarán este asunto desde diversos puntos de vista, desde las consecuencias en la salud mental y física hasta el contexto y la genética.

El objetivo de estas jornadas es el de concienciar a la sociedad sobre los efectos del consumo del alcohol, como contrapunto a la aceptación social que este consumo tiene en términos generales, formando parte de numerosas fiestas y eventos incluso públicos.

La inauguración de las jornadas será a las 10 horas y la primera conferencia, a cargo del psicólogo Manuel Isorna, abordará la biología y su contexto, así como las diferencias por género y su tratamiento; la prevención del consumo y la corresponsabilidad entre la sociedad y las administraciones públicas será el asunto de la segunda conferencia, a cargo de Víctor José Villanueva Blasco; mientras que el psiquiatra Jesús Gómez abordará la genética y tratamiento del alcoholismo. También habrá un taller de risoterapia, a cargo de Alex y Tana, una mesa con testimonios y una proyección.

