Areva celebra el sábado en Vilagarcía unas jornadas sobre el alcoholismo

Cartel de las jornadas

La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Vilagarcía organiza la duodécima edición de las Xornadas de Alcoholismo, que se llevarán a cabo el sábado en el Auditorio. Diversos expertos abordarán este asunto desde diversos puntos de vista, desde las consecuencias en la salud mental y física hasta el contexto y la genética.

El objetivo de estas jornadas es el de concienciar a la sociedad sobre los efectos del consumo del alcohol, como contrapunto a la aceptación social que este consumo tiene en términos generales, formando parte de numerosas fiestas y eventos incluso públicos.

La inauguración de las jornadas será a las 10 horas y la primera conferencia, a cargo del psicólogo Manuel Isorna, abordará la biología y su contexto, así como las diferencias por género y su tratamiento; la prevención del consumo y la corresponsabilidad entre la sociedad y las administraciones públicas será el asunto de la segunda conferencia, a cargo de Víctor José Villanueva Blasco; mientras que el psiquiatra Jesús Gómez abordará la genética y tratamiento del alcoholismo. También habrá un taller de risoterapia, a cargo de Alex y Tana, una mesa con testimonios y una proyección.