Vilagarcía pone en marcha el asfaltado de la Rúa Fontecarmoa

Responsables del Concello y de la Diputación acudieron al lugar de las obras

Las obras de asfaltado de la Rúa Fontecarmoa, en Vilagarcía, ya están en marcha. Los técnicos de Covsa -empresa adjudicataria- y el director de la obra visitaron la zona en compañía de la teniente de alcalde, Tania García, y el concejal de Obras e Medio Rural, José María González. También estuvo el diputado provincial, Javier Tourís.

La socialista explicó que "levamos a cabo unha inversión de máis de 344.000 euros cos que se actuará en diversas rúas da cidade e mellorarase a calidade de vida das persoas". Cabe recordar que la semana pasada se puso en marcha también el Lote II, en este caso con la empresa Marconsa, que se encarga de asfaltar nueve calles de la ciudad. La primera, de hecho, ya quedó terminada el jueves pasado, que fue la de Fondo da Vila, en Trabanca Sardiñeira.

Inicio muy próximo

La previsión es que los trabajos en Fontecarmoa empiecen con los trabajos propiamente dichos la próxima semana, mientras que estos días estarán llevando material y maquinaria. En concreto se asfaltarán unos 600 metros de carretera y, aprovechando los trabajos, se constituirán dos bandas reductoras de velocidad. El edil de Obras declaró que más adelante también se llevará a cabo el retranqueo de un muro: "Grazas á cesión de espazo que fixeron uns veciños conseguiremos aumentar a seguridade viaria".

Por su parte el diputado Javier Tourís recordó que en este 2025 recibió 1,5 millones de euros a través del Plan +Provincia de la Diputación y puso en valor este programa que "representa o municipalismo, que non é outra cousa que o motor do goberno provincial: escoitar, entender e atender para dar resposta ás demandas dos concellos". Además Tourís aseguró que "plans como este permiten que concellos como Vilagarcía poidan afrontar investimentos e impulsar actuacións transformadoras que melloran a calidade de vida da veciñanza".