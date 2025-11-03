Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Luis López defiende en el Parlamento la "inversión sin precedentes" de los Presupuestos de la Diputación para 2026

Apostó por "tender pontes" y por el "sentidiño" y defendió las líneas estratégicas en ámbitos como el deporte o el turismo y el cuidado a los concellos

Olalla Bouza
03/11/2025 19:47
Luis López durante su comparecencia en la comisión autonómica
Luis López durante su comparecencia en la comisión autonómica
EFE

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, reivindica la “inversión sen precedentes” que contemplan para la provincia de Pontevedra los Presupuestos que ayer presentó en el Parlamento, que ascienden a 239 millones de euros.

El responsable provincial ofreció “lealtad institucional” y “tender pontes” con otras administraciones durante la presentación del documento ante la Comisión de Economía de la cámara autonómica.

Además, defendió el “sentidiño de Galicia” en alusión a la política del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, frente a la confrontación. López hizo un repaso de las líneas estratégicas en ámbitos como el deporte, la cooperación, el turismo, las infraestructuras, o el bienestar social, entre otras.

Apoyo a los concellos

“Non somos nin seremos unha deputación de dúas cidades ou de 59 pequenos concellos, somos a de toda a provincia de Pontevedra, dos 61”, dijo López. Por ello, insistió en el apoyo a los concellos, a los que se dedican uno de cada tres euros de la inversión. Esto se traduce, explicó el responsable provincial, en un refuerzo del +Provincia hasta los 50 millones de euros, que se complementa con el segundo Plan Extra (35 millones) y el tercer Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas (dotado con ocho millones de euros). También hizo alusión a planes como ayudas a deportistas.

En cuanto a la comarca de O Salnés, el presidente provincial ya dijo durante la presentación de las cuentas de 2026 que Vilagarcía – la localidad con más habitantes dentro de ese grupo de menos de 50.000– dispondrá en 2026 de 35 millones de euros de la Diputación, lo que equivale a “un Plan Extra”. Otro eje muy importante de la actuación del equipo de López es el impulso del turismo musical, con la marca Rías Baixas Fest, que incluye a Revenidas y al Atlantic.

Te puede interesar

Las de Meaño vencieron en casa al Valladolid

El Asmubal Meaño consigue la primera victoria de la temporada
María Caldas
Beatriz González y Xosé Lois Piñeiro presentaron el cartel de una nueva edición de las jornadas micológicas de A Pobra con sus diferentes actividades

La IX Xornadas Micolóxicas de A Pobra incluyen una salida al campo, un shocooking, talleres, la charla de un experto y exposiciones de setas
Chechu López
Estado en el que quedó la puerta de la piscina municipal tras el robo

Investigan un robo con fuerza y daños materiales en la piscina municipal de Sanxenxo
C. Hierro
Quesos de Central Lechera Gallega

La empresa cuntiense referente en el sector del queso presentará en Madrid dos nuevos productos
Fátima Pérez