Luis López defiende en el Parlamento la "inversión sin precedentes" de los Presupuestos de la Diputación para 2026

Luis López durante su comparecencia en la comisión autonómica EFE

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, reivindica la “inversión sen precedentes” que contemplan para la provincia de Pontevedra los Presupuestos que ayer presentó en el Parlamento, que ascienden a 239 millones de euros.

El responsable provincial ofreció “lealtad institucional” y “tender pontes” con otras administraciones durante la presentación del documento ante la Comisión de Economía de la cámara autonómica.

Además, defendió el “sentidiño de Galicia” en alusión a la política del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, frente a la confrontación. López hizo un repaso de las líneas estratégicas en ámbitos como el deporte, la cooperación, el turismo, las infraestructuras, o el bienestar social, entre otras.

Apoyo a los concellos

“Non somos nin seremos unha deputación de dúas cidades ou de 59 pequenos concellos, somos a de toda a provincia de Pontevedra, dos 61”, dijo López. Por ello, insistió en el apoyo a los concellos, a los que se dedican uno de cada tres euros de la inversión. Esto se traduce, explicó el responsable provincial, en un refuerzo del +Provincia hasta los 50 millones de euros, que se complementa con el segundo Plan Extra (35 millones) y el tercer Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas (dotado con ocho millones de euros). También hizo alusión a planes como ayudas a deportistas.

En cuanto a la comarca de O Salnés, el presidente provincial ya dijo durante la presentación de las cuentas de 2026 que Vilagarcía – la localidad con más habitantes dentro de ese grupo de menos de 50.000– dispondrá en 2026 de 35 millones de euros de la Diputación, lo que equivale a “un Plan Extra”. Otro eje muy importante de la actuación del equipo de López es el impulso del turismo musical, con la marca Rías Baixas Fest, que incluye a Revenidas y al Atlantic.