La CIG advierte de que se movilizará si no hay avances en el convenio de la conserva

Asamblea de la conserva de la CIG Mónica Ferreirós

La falta de avance en la equiparación salarial de mujeres y hombres o la ausencia de cualquier mejora a nivel sueldo en el convenio de la conserva lleva a la CIG a advertir que, en caso de que en la próxima reunión no haya ningún cambio, habrá movilizaciones. La central sindical celebró esta mañana una asamblea en el Auditorio, en la que se dio cuenta de lo que se abordó durante ya casi un año de negociaciones.

"A proposta que a patronal puso sobre a mesa non é do agrado da CIG", apunta Mar Vila. Entre otras cosas porque la mejora salarial se refiere únicamente a la actualización al IPC, ya conseguida en el anterior convenio, "que nos parece completamente insuficiente".

La clasificación profesional, es decir, la equiparación salarial dentro de las mismas categorías para las operarias de fábrica (un trabajo en el que la mayoría son mujeres) frente al de oficios varios (con gran peso masculino y que cobra más), es otro de los caballos de batalla. La CIG señala que "pese ao gran traballo que fixo a comisión técnica", creada durante la anterior negociación del convenio, este punto "está moi verde".

La próxima reunión será el 13 de noviembre en la capital del estado. "Xa é un absurdo ter que negociar en Madrid o convenio do sector do peixe", apunta Vila, que confía en que sea con una "dinámica máis activa". En cualquier caso, de no ser así ya advierten de que llamarán a la movilización.

Principales demandas

Cecilia Tarela, por su parte, señaló el desacuerdo del sindicato con la propuesta que la plataforma de la patronal presentó el pasado 28 de octubre. Para empezar,, porque se plantea un sistema de nueve niveles e incluso la posibilidad de que sea cada empresa la que haga su propio sistema de clasificación, "descolgándose do convenio e deixando sen garantías ao personal". Además, señalan que existe "moita ambigüedade á hora de definir os niveis de man de obra directa, o que abre a porta á discrecionalidade empresarial e perpetuar desigualdades".

Las demandas de la CIG pasan, según contempla el folleto que repartieron entre los asistentes a la asamblea, por los siguientes puntos: