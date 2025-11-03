Mi cuenta

Vilagarcía

Filtraciones de agua, fisuras y grietas visibles en el revestimiento: Este es el informe del Concello de Vilagarcía sobre el colegio de A Lomba

La portavoz del gobierno, Tania García, insta a la Xunta a que "actúe canto antes" pero, en principio, se garantiza la seguridad de la comunidad educativa

Olalla Bouza
03/11/2025 13:45
La zona está vallada
La zona está vallada
Mónica Ferreirós

El informe del Servizo Municipal de Emerxencias del Concello de Vilagarcía detecta patologías estructurales en la zona donde se registraron desprendimientos en el colegio de A Lomba. Filtraciones de agua y fisuras y grietas visibles en el revestimiento o dilataciones en el forjado son algunas de las deficiencias que detectaron los efectivos municipales. Hoy mismo, se encuentra el arquitecto de Ravella, junto a personal de Emerxencias, en el centro situado en A Xunqueira.

La portavoz del gobierno, Tania García, destacó la rápida intervención de los operarios municipales, que se desplazaron al centro el propio viernes, cuando se registraron los desprendimientos y pide a la Xunta también que "actúe canto antes" y realice "os arranxos necesarios".

Una rápida intervención de las administraciones, Xunta y Concello, también piden las familias. La ANPA de A Lomba ya envió un comunicado ayer domingo para mostrar su preocupación por la seguridad de niños y profesores. En este sentido, García Sanmartín señaló que "en principio co valado garantízase", aunque incide en la necesaria intervención de la administración autonómica ya que son deficiencias, insiste, "estruturais".

El arquitecto y los operarios municipales también revisarán durante la jornada de hoy el entorno de la zona donde se produjeron los desprendimientos.

