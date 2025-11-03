Esquerda Unida acusa al gobierno de “neglixencia” en la gestión del servicio de la basura

El concejal de Esquerda Unida, Juan Fajardo Gonzalo Salgado

El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, acusa de “neglixencia política” al gobierno local en la gestión del servicio de la basura. El izquierdista apunta a que fue la propia edila responsable del área, Tania García, la que en el último pleno “recoñeceu que se incumpren de forma reiterada 12 das 22 obrigas do contrato”. Un contrato que, cabe recordar, tiene la empresa Urbaser.

Fajardo indica que “cando un servizo público deixa de prestarse nas condicións pactadas non estamos ante un erro, estamos ante unha neglixencia política”. De hecho recuerda que “o recibo do lixo en Vilagarcía sufriu un incremento dun 25% dende 2024, polo tanto incumprir o contrato que custa tanto á cidadanía é unha auténtica estafa”.

Según Fajardo la concejala reconoció que no se hacen los lavados de contenedores pactados y que no se reponen en 24 horas si sufren algún desperfecto. Tampoco –expone– se recogen los contenedores si no están suficientemente llenos. Además – y en referencia a los horarios pactados para la recogida– Fajardo hace alusión a la eliminación de uno de los turnos de noche. Añade que “isto provoca que incluso zonas do rural cheguen a estar unha semana sen recollida”.

Tampoco, dice Fajardo, se entregó la aplicación móvil comprometida ni se hicieron las campañas de concienciación anunciadas. Tampoco entró en funcionamiento la oficina de información del centro. De ahí que EU exija al gobierno que dé solución inmediata a estos incumplimientos.