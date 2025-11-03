El Concello busca un técnico administrativo y un animador comunitario

Fachada del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía busca a un técnico administrativo y a un animador comunitario. Ravella ha concurrido al programa FSE+Galicia 2021-2027 de la Consellería de Emprego, con el que cofinanciará la contratación. Estas serán a tiempo completo y con una duración de nueve meses cada una.

Los requisitos para poder participar son estar dado de alta en el Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, inscribirse como demandante de empleo en el Servizo Público de Emprego de Galicia y ser mayor de 18 años.

La convocatoria tiene como objetivo el fomento del empleo en colaboración con entidades locales y organismos sin ánimo de lucro. El fin no es otro que el de mejorar la empleabilidad y la inserción profesional de los jóvenes que no estudian ni trabajan.

Ambos puestos se corresponden al grupo de cotización C1, por lo que el salario será de 1.833,84 euros. El coste del programa es de 52.000 euros, de los cuales el Concello aporta 19.300. Para apuntarse a la oferta o conocer más información sobre las condiciones los interesados tendrán que acudir a las oficinas del Servizo Público de Emprego.