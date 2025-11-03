Curtas modificará la competición de cortos en la próxima edición y los premios tendrán dotación económica

Imagen de una de las exposiciones de este año del Curtas Mónica Ferreirós

El Festival do Imaxinario Curtas acaba de firmar otra edición de éxito y ya prepara la del año que viene con importantes cambios. Serán, como dice el director de la cita – Luis Rosales– “para ben” y afectarán más que nada al concurso de cortometrajes. La idea es cambiar el formato de competición, con menos piezas a concurso (alrededor de unas 50) e incluso con algún premio con dotación económica. “Este ano, por exemplo, foron 120 curtas os que entraron a concurso. O que se fará é deixar para o certame moitos menos e os outros proxectalos unicamente”, explica Rosales.

Será un cambio, pero también un “reforzo” al que es el festival audiovisual decano en Galicia y en lo que todos coinciden que es un auténtico lujo tenerlo en Vilagarcía. Lo cierto es que al festival de cortometrajes se han presentado año tras año piezas audiovisuales de diferentes partes del mundo. Aún así, y con los cambios que la organización busca realizar a partir de la edición de 2026, se pretende darle al Festival do Imaxinario un “alcance máis a nivel europeo”.

Seguir creciendo es un objetivo que tanto desde la organización como desde el Concello de Vilagarcía tienen en mente para el Curtas desde hace años, sobre todo porque es un ejemplo claro de actividad cultural que desestacionaliza el turismo.

"Máis xente ca nunca"

Lo que tiene claro el director de Curtas es que en la edición de este año que acaba de terminar ha habido “máis visitantes ca nunca”. Por ejemplo –y pese a que en Fexdega no tuvo el tirón esperado– solo en la tarde del sábado el coche de Harry Potter y la Nimbus 1000 en la Praza de Galicia fueron visitados por un total de 4.171 personas.

“En xeral todas as actividades tiveron unha gran asistencia. Aínda non temos os datos concretos de todas elas, pero dende as presentacións ata as exposicións e incluso a gala de clausura foron moi exitosas”, declara Rosales.

De hecho las exposiciones fantásticas fueron nuevamente de lo más aplaudido de la programación. “Houbo xente que veu dende Asturias para velas”, subraya el director del festival. Incluso otras que “dende algún membro do equipo se mostraban escépticos, como a de Monstrorama, foi un auténtico éxito de público. Máis do que pensabamos”.

Luis Rosales incide en que muy pronto se hará una encuesta entre los asistentes al festival para conocer qué actividades les gustaron más y también cuáles y qué cuestiones podrían mejorarse. “Así tamén nos servirá para pulir cousas. Ver que é o que gusta máis, que fórmulas prefiren os espectadores e mellorar na medida do posible”, declaran desde la organización.

En todo caso lo que parece evidente es que este formato del Curtas (que combina proyecciones, con presentaciones, exposiciones y otras propuestas) ha llegado para quedarse. El Curtas parece haber encontrado su sitio y los espectadores que acuden cada año a sus propuestas no hacen más que confirmar su éxito.