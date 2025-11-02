Una vecina de Vilagarcía entrará en prisión tras quebrar cuatro veces la orden de alejamiento de su expareja

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Audiencia Provincial de Pontevedra revoca la suspensión de la ejecución de la pena de cuatro meses de prisión a una vecina de Vilagarcía que quebrantó, hasta en cuatro ocasiones, la orden de alejamiento contra su expareja.

El tribunal provincial explica que, además, el nuevo acercamiento a su denunciante se produjo, precisamente, durante el tiempo de suspensión de la pena, lo que conlleva que se revoque. Fue en 2023 cuando se impuso esta medida cautelar, durante un procedimiento que llevó a cabo el Juzgado de Instrucción número 3 de Vilagarcía. La condena fue por conformidad, con el agravante de reincidencia y a ocho meses de prisión, de los que tendrá que cumplir cuatro.

También durante el mismo procedimiento se acordó la suspensión de la pena privativa de libertad, por lo que en febrero de este año el juzgado vilagarciano rechazó suspender la entrada en prisión.

La Audiencia señala que la comisión del mismo delito durante el periodo de suspensión de la pena “pone de manifiesto que la expectativa en la que se fundó la suspensión en la presente ejecutoria ya no puede ser cumplida.

La defensa también intentó la suspensión de la pena en base al artículo 80.4 del Código Penal, que lo reconoce en el caso de que el condenado tenga una “enfermedad muy grave, con padecimientos incurables”, al señalar que “no ha lugar al no haber sido objeto de las resoluciones recurridas”. Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación alguno.