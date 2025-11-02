Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Una vecina de Vilagarcía entrará en prisión tras quebrar cuatro veces la orden de alejamiento de su expareja

La Audiencia de Pontevedra revoca la suspensión de la pena privativa de 4 meses

Olalla Bouza
02/11/2025 20:17
Fachada de la Audiencia de Pontevedra
Fachada de la Audiencia de Pontevedra
Gonzalo Salgado

La Audiencia Provincial de Pontevedra revoca la suspensión de la ejecución de la pena de cuatro meses de prisión a una vecina de Vilagarcía que quebrantó, hasta en cuatro ocasiones, la orden de alejamiento contra su expareja.

El tribunal provincial explica que, además, el nuevo acercamiento a su denunciante se produjo, precisamente, durante el tiempo de suspensión de la pena, lo que conlleva que se revoque. Fue en 2023 cuando se impuso esta medida cautelar, durante un procedimiento que llevó a cabo el Juzgado de Instrucción número 3 de Vilagarcía. La condena fue por conformidad, con el agravante de reincidencia y a ocho meses de prisión, de los que tendrá que cumplir cuatro.

También durante el mismo procedimiento se acordó la suspensión de la pena privativa de libertad, por lo que en febrero de este año el juzgado vilagarciano rechazó suspender la entrada en prisión.

La Audiencia señala que la comisión del mismo delito durante el periodo de suspensión de la pena “pone de manifiesto que la expectativa en la que se fundó la suspensión en la presente ejecutoria ya no puede ser cumplida.

La defensa también intentó la suspensión de la pena en base al artículo 80.4 del Código Penal, que lo reconoce en el caso de que el condenado tenga una “enfermedad muy grave, con padecimientos incurables”, al señalar que “no ha lugar al no haber sido objeto de las resoluciones recurridas”. Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación alguno.

Te puede interesar

Directivos de la Comunidad de Montes de Rubiáns

Una asociación revelará a los comuneros de Rubiáns en la gestión de la ampliación del cementerio
Olalla Bouza
Noel fue el jugador más incisivo de los amarillos ante el Gran Peña

El Cambados se quedó a cero
Gonzalo Sánchez
La zona fue vallada

La caída de unos cascotes en la entrada del colegio causa preocupación entre las familias de A Lomba de Vilagarcía
Olalla Bouza
señor curtas

‘Last Night Stand’ gana el mejor Curtas y Xaime Miranda se lleva el premio gallego en Vilagarcía
Olalla Bouza