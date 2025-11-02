Mi cuenta

Vilagarcía

Una asociación revelará a los comuneros de Rubiáns en la gestión de la ampliación del cementerio

La CCMM celebra una asamblea extraordinaria para abordar este y otros puntos

Olalla Bouza
02/11/2025 20:22
Una asociación, formada por los propios demandantes de nichos, será la que se encargue, próximamente, de la ampliación del cementerio parroquial de Rubiáns. La Comunidad de Montes, que hasta ahora se ocupó de todos los trámites, celebran en estos momentos una asamblea extraordinaria en el que, entre otras cuestiones, se abordaron estas obras, que ya cuentan con una empresa encargada y que se llevan a cabo, tras muchos años de trabajo de los comuneros, en colaboración con el Concello de Vilagarcía.

Cabe recordar que se trata de una ampliación que se lleva a cabo en varias fases y sobre una superficie con más del doble de tamaño que el camposanto actual, y que se adquirió a través de un acuerdo con la Iglesia. Además de este punto, también tratan las obras realizadas para la prevención de incendios o la incorporación de nuevos directivos, más jóvenes, al equipo de la Comunidad de Montes.

