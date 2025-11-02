‘Last Night Stand’ gana el mejor Curtas y Xaime Miranda se lleva el premio gallego en Vilagarcía

Marcus Nispel, que se llevó uno de los premios honoríficos Mónica Ferreirós

El cortometraje canadiense ‘Last Night Stand’, de Pierre-Luc Gosselin, se hizo con el primer premio de Curtas, Festival do Imaxinario; mientras que Jorge Sermini se llevó el reconocimiento al mejor director por ‘Daugther’ (Bélgica, 2025).

El mejor cortometraje gallego fue para ‘Hippocampus’, de Xaime Miranda, que está cosechando un año de éxitos con numerosos premios. En cuanto a la obra de animación, el galardón Curtas recayó en ‘The Boy who cheated death’, de Pipou Phuong Nguyen y con producción en Francia y Vietnam. Por último, el mejor videoclip fue para ‘I’ve been fallin’, de Ugur Savas (Turquía, 2025).

La organización de Curtas ya dio a conocer el sábado los premios por los largometrajes, en los que Hadrah Daen hizo doblete como mejor directora y como mejor película, por ‘The book of Sjin and Illiyyin’.

Los héroes de Marvel

Durante la jornada de ayer llegó el Curtas a su broche de oro, con un domingo en el que no faltaron actividades como la sala de juegos o diversas proyecciones, así como el mercadillo de productos artesanos, que se convirtió en un reclamo durante esta edición, llenando la Rúa do Río con puestos en los que se podían encontrar desde vinilos o libros, hasta dulces, empanadas, pan o coloridas gominolas, pasando por complementos o artículos de coleccionista, como los clásicos playmobils, todavía muy buscados tanto entre los jóvenes como entre los mayores.

También para todas las generaciones es la exposición ‘Infinity Heroes Showroom’, que todavía se podrá ver en la sala Rivas Briones hasta el día 16 de este mes. Los héroes de Marvel, como Thor o el Capitán Trueno, reciben a los espectadores en las instalaciones de Rúa do Río. A lo largo de estos días, numerosos autores se pasaron por las actividades de Curtas, que cierra una nueva y exitosa edición, con el terror como garantía.