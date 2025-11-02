La caída de unos cascotes en la entrada del colegio causa preocupación entre las familias de A Lomba de Vilagarcía

La zona fue vallada Mónica Ferreirós

El desprendimiento de unos cascotes en la entrada del colegio de A Lomba genera una gran preocupación entre las familias, que piden a la Xunta y al Concello a "tomarse en serio este aviso". Fue durante la jornada del viernes cuando se registró este incidente, en la fachada principal del edificio, que fue construido durante el año 2008 y que ya registró problemas desde prácticamente el primer día.

En esta ocasión, las familias encuentran algo de consuelo en que ocurriese durante un día no lectivo, ya que el viernes no hubo clase, "sen afectar ao alumnado nin ningunha outra persoa", pero se lamentan de que ya en el mes de agosto hicieron mención a la "falta de inversión no mantemento das infraestruturas do colexio que garantan a seguridade dos nosos fillos", sin que recibieran ningún tipo de respuesta.

Actuación municipal

En el Concello actuaron con celeridad en cuanto tuvieron constancia de lo ocurrido, el pasado viernes. Hasta el centro de A Xunqueira se trasladó el personal del departamento de Obras, que constató, señalan fuentes municipales, "que el problema iba más allá de una actuación de mantenimiento", por lo que hicieron un informe que trasladaron a la administración autonómica, a la que desde Ravella instan a actuar de forma ágil, aprovechando que mañana lunes tampoco es lectivo.

Las familias, por su parte, inciden en que dichos desprendimientos se produjeron "cunhas condicións climatolóxicas propias da época de outono, o que fai que nos preguntemos polo estado da cuberta e fachada do colexio". Precisamente esto es lo que piden que se supervise y valore.

La zona donde se registraron los desprendimientos, justo en la entrada principal del centro, se encuentra vallada desde el viernes, para evitar nuevos incidentes. La ANPA de A Lomba reclama a la administración autonómica que "no día de mañá (lunes) sen máis tardar, e sen excusa, supervisen e valoren o estado da fachada para garantir unha plena seguridade para a utilización do recinto escolar".