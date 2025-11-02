Carlos Rey:“O que nos distingue doutros grupos é que somos moi brutiños, tocamos o de sempre”
Carlos Rey fundou hai 30 anos Os Terribles de Arousa xunto con Xan Martínez. Fala de como mudaron os gaiteiros neste tempo e do traballo de recollida do patrimonio musical arousán
Carlos Rey fundou hai 30 anos Os Terribles de Arousa xunto con Xan Martínez. Hoxe fálanos de como mudaron os gaiteiros neste tempo e do traballo de recollida de patrimonio musical arousán ó longo destas tres décadas.
En que andan agora Os Terribles de Arousa?
Estamos preparando un par de discos. Un sería sobre as cantigas de Nadal de aquí de Vilagarcía. Temos como dez recollidas. Son todas cantadas, con gaita, frauta, con clarinete e algunha con acordeón. E despois, outro sería coa cantiga deshonesta, porca, cochina, que a comezamos gracias a Gayoso, co cal estivemos en seis programas (Luar), porque como eu tiña moito recollido diso e fixera un libro, chamounos alí. Agora témolas gravadas e hai que sacalas, porque como me dixo unha famosa folclorista e etnógrafa leonesa, Concha Casado: se o que recolles o gardas para ti, es un negociante. Tes que amosalo ó público. E o noso grupo é o que facemos. Levamos xa cinco discos.
Aínda fan este proceso de ir recopilando cantigas polos lugares?
Xa non. Temos material suficiente para sacar varios discos e libros. Pero cando o faciamos tiñamos que gastar moitos cartos en gasolina, en cintas... Usabamos unhas que eran de xornalista, que as levabamos agochadas no bolsillo.
Como son esas cantigas de Nadal propias de Vilagarcía?
Teñen melodías moi repetitivas, populares, e poñíanlle unha letra orixinal. Son longas, tipo romancillo e cantábanse polas casas.
Este ano cumpriron o 30º aniversario do grupo. Celebrárono dalgunha forma?
Foi o día de San Roquiño Pequeno, o día 15 de agosto. Non fixemos nada porque había xente que traballaba fóra. Pero faremos unha comida. Barata!
Cal é o segredo para permanecer xuntos despois de tanto tempo?
Aí déchesme! Falámolo estes días no grupo. É o respecto. Está Álvaro Cardalda, Carlos Pedrosa, Manolo Dopico, Xan Martínez e eu. E morreunos hai dous anos Lola “A Cota” nun accidente. Atopámonos por aí, saudámonos e o que queiras, pero non somos grupo de amizade. Vémonos para algún ensaio e nas actuacións. Xamais tivemos un lío, porque un respecta ó outro. Para min iso é fundamental.
Como foi a fundación do grupo?
Eu estaba de director do grupo de gaitas de Cantigas e Agarimos en Santiago, no 93. Nese ano morre meu pai, tiven que virme para coidar a miña nai e tiña que buscar traballo aquí. Foi cando coñecín a Xan Martínez e empezamos a falar de formar un grupo. Á semana seguinte comezamos ensaiar e ós dous meses tiñamos actuación en San Roquiño Pequeno.
Ensaios creo que fan poucos... Porque xa non fai falla, non?
Levamos cinco discos, ou sexa que ensaiamos. E se hai unha cousa especial, reunímonos e ensaiamos aquela peza, pero se non, non fai falta. Para que vas ensaiar?
Onde actúan proximamente?
Dentro duns días temos unha Primeira Comuñón en Vilaxoán e logo temos Santa Lucía, San Martiño... A temporada forte e no verán, pero temos actuacións ó longo do ano. Pero hai festas que van a menos, porque lles esixen tanto desde as administracións... Primeiro, que todo ten que ser por Internet e non hai dereito que non haxa unha atención persoal e un funcionario que che axude no Concello. Despois, seguros... Ademais tes que estar constituído como asociación... Póñenlles tantas trabas que a xente vai deixando.
Pero a música tradicional si que está a vivir un momento de auxe.
Si, pero adaptándose. Nós non. Nós seguimos facendo a nosa labor de sempre e co mesmo repertorio. O folclore é, ante todo, funcional. Hoxe en día é un espectáculo e perdeu a funcionalidade. O das alboradas non. Segue coa funcionalidade de que pediches naquela casa e hai que levarlle os gaiteiros. Se non, para o ano non che dan.
Que é o que máis lles gusta tocar?
O que máis me gusta é que hai sitios que conservan o espírito, como Cea ou Castroagudín. Vas tocando e sabes que tes que parar en 15 ou 20 casas e xa che están esperando con mesa, mantel, bebidas, empanada, carneiro... E se pasas de largo sería unha ofensa tremenda. Iso é moi bonito. E logo, xente maior que xa non pode andar case, pero sae á ventá e cáenlle as bágoas, porque recordan a súa nenez. Os gaiteiros de alborada seguimos sendo funcionais.
Que os distingue doutros grupos?
Que somos moi brutiños (ri). No sentido bo, de que tocamos o de sempre. Non aprendemos pezas de solfeo. Hai xente que sabe, como Dopico ou Cardalda, que é profesor na Escola de Música. Pero o que nos gusta é conservar o folclore que había, sobre todo de tres grupos cos que traballamos moito e fomos moi amigos: Os Campaneiros, os Encantiños do Umia e os Ariños das Rías Baixas.
Nestes 30 anos, ten algunha anécdota que recorde?
Hai para unha enciclopedia (ri). Por exemplo, unha vez fomos tocar a Guadalajara. Era para as autoridades. Gobernador civil, alcalde, Deputación... Eu acabei ás sete da mañá, pero eles seguían bailando nun karaoke enriba dunha mesa de billar. Daquela non había móbiles, porque se non cáelles unha... Outra vez, tocando no Carme polo mar, pasou unha moto e empapounos ós gaiteiros e ós curas.
Que significan para vostede Os Terribles de Arousa?
Os meus 30 últimos anos. Pouco me queda xa para andar con eles, porque se son camiñatas moi longas, un xa non pode. Pero penso que fixemos dúas cousas principais por Vilagarcía, que son dous discos. Un do ano 97 que leva 13 pezas inéditas daquela, recollidas ós Campaneiros de Vilagarcía. E no 2013, cando se xuntaron Vilagarcía, Carril e Vilaxoán, fixemos un disco con pezas recollidas en cada unha delas. En canto grupo, a mellor obra.