Las cofradías piden actuaciones rápidas: "El marisqueo es un enfermo"

Reunión entre las cofradías y los comercializadores Cedida

La Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra, en conjunto con la Asociación Gallega de Comercializadores de Marisco (Agacomar), reclama una intervención rápida ante la situación del marisqueo. Ambas entidades apuestan por el frente en común de la cadena marisquera y advierten de que, en estos momentos, hay una “constante sangría” de personas que abandonan el sector “como modo de vida”, pero que también de “empresas que deben abandonar o cambiar su actividad por el bajo rendimiento” que aportan los productos que llegan desde las rías gallegas.

La investigación científica, a la que siempre apela la Consellería do Mar, es un ámbito en el que desde las cofradías de la provincia dicen poner “todas nuestras expectativas de mejora”. De hecho, apuntan que conocen y participan en los proyectos que se están poniendo en marcha. “Cuentas con nuestro total apoyo”, inciden. Pero también consideran que “a día de hoy el marisqueo es un enfermo que requiere de actuaciones rápidas que, cuando menos, lo mantengan en pie, para luego aplicar los resultados científicos para curarlo y fortalecerlo”.

Estas “actuaciones rápidas”, apuntan, “no están en consonancia con los tiempos requeridos por los investigadores”, por lo que creen que es necesario “separar las líneas de análisis del modelo actual, que requieren de una absoluta inmediatez, con los trabajos de investigación en marcha”. Las cofradías y comercializadores insisten en la necesidad de ver al sector como “una cadena en la que no sobra ninguno de sus eslabones”, y en la necesidad del trabajo conjunto. Además, anuncian que ya solicitaron una reunión a la conselleira do Mar, Marta Villaverde para presentar las conclusiones de esta reunión, así como para plantear la necesidad de actuaciones urgentes en las rías.