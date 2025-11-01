Hadra Daen hace doblete en una exitosa edición de Curtas, el festival de terror de Vilagarcía

Gala de clausura del Curtas, que se celebró en el Auditorio de Vilagarcía Mónica Ferreirós

La LIII edición de Curtas Festival do Imaxinario, de Vilagarcía, decidió premiar por partida doble a la indonesa Hadrah Daen, como mejor directora y como mejor película largometraje, por ‘The book of Sjin and Illiyyin’. El jurado, compuesto por Aida Solé, Heidi HoneyCutt y Pedro Pérez, decidió, otorgó el galardón a la mejor interpretación para Colbiy Minifie, por ‘The Surrender’.

Fueron algunos de los premios que se entregaron en una gala que cerró una exitosa edición de Curtas, en la que no faltaron llenos absolutos en las actividades paralelas, como las exposiciones, pero también en las distintas proyecciones que se programaron.

Nacida en Yakarta, Daen cuenta con una amplia filmografía, en la que incluso hay películas románticas o comedias, pero en la que el terror ocupa un lugar preferente. El jurado destaca que “ha conseguido crear un universo espectacular, que nos introduce en las creencias, rituales de magia negra y demonios de la religión musulmana”.

En cuanto al film ganador, destacan el uso de una variedad de atmósferas, jumpscares rituales, gore, tradicionales bichos del terror indonesio y “herramientas propias del cine del terror para rematar en una, muy pocas veces vista, escena de exorcismo en la religión musulmana y en el nombre de Alá”.

A la espera de conocer los nombres de los cortometrajes ganadores, que al cierre de esta edición aún no se había hecho públicos, muy simbólico es también el premio ‘Roberto Camba’ a los mejores efectos especiales, tan importantes en el género fantástico. En esta edición fue para el estadounidense William Bagley por ‘Hold the fort’.

Carácter internacional

Curtas, que nació en el seno del Festival de Cine del Casino, el más antiguo de Galicia, pero que con la dirección que encabeza Luis Miguel Rosales, experimentó un importante vuelco, centrándose especialmente en el género fantástico y de terror, ha ganado una gran relevancia a nivel internacional. En este sentido, siguen también estando muy presentes los vínculos entre las dos orillas del Atlántico. Por ello, hay un premio a la mejor película latinoamericana, que fue a recaer en la brasileira ‘Consecuencias Paralelas’, de Gabriel Brança. Además, el premio especial del jurado, en el ámbito internacional, fue a parar a la obra argentina ‘Los ojos del abismo’, en la que Daniel Vega aborda acontecimientos históricos como la guerra de las Malvinas desde la óptica del terror. Fueron algunos de los nombres de una noche que tuvo una banda sonora también terrorífica, con la orquesta de música clásica ‘A noite dos mortos ao vivo’. Diana Peñalver, Arturo Balseiro y Marcos Níspel recogieron los premios honoríficos en una jornada que, por el día, estuvo protagonizada por actividades como el photocall en el coche de Harry Potter y con una programación cargada de talleres y exposiciones. Al aire libre, distribuida a lo largo de Rey Daviña, el mercado artesanal fue todo un éxito, con puestos variados y para todos los gustos y bolsillos.