El Concello de Vilagarcía prepara el proyecto para la mejora de la accesibilidad y la construcción de nuevos nichos en el Cementerio de Carril

Cementerio de Carril Mónica Ferreirós

Los servicios técnicos del Concello de Vilagarcía están trabajando en la elaboración de un proyecto de mejora integral del Cementerio de Carril, uno de los de titularidad municipal. El plan, por tanto, afectará tanto a la accesibilidad como a la iluminación y a la construcción de nuevos bloques de nichos, en la parte nueva, anexo al camposanto histórico. La intención es que la intervención sea similar a la que se hizo en el General, de Vilagarcía, situado en la Avenida de Pontevedra.

Ravella ya dispone de un anteproyecto de ampliación, redactado en 2023. la intención era entonces construir 44 nuevos módulos, que se traducirían en 176 nuevos nichos. Ahora, lo que se plantea es hacer menos bloques en una primera fase, garantizando así la demanda para varios años. Al tratarse de estructuras modulares, podrá retomarse la ampliación en cualquier momento, en función de las necesidades.

"Deste xeito, pode centrarse boa parte do esforzo económico sempre coa vista posta en cumprir coas actuais normas de accesibilidade", explican desde el Concello. Buscan la mejor fórmula para comunicar la zona vieja con la nueva, separadas por un importante desnivel que en la actualidad se salva con una escalera y una rampa que, sin embargo, presenta una fuerte pendiente.

Varios informes necesarios

Una vez finalizado el proyecto, y analizado el presupuesto, será cuando se decida si se ejecuta con fondos propios, se busca financiación externa o se combinan ambas vías. A falta de conocer los datos definitivos, el ejecutivo de Alberto Varela calcula que el proyecto rondará los 250.000 euros, una cantidad similar a la invertida en el Cemiterio Xeral de Rubiáns, aunque en este las obras se centraron en la accesibilidad, con una superficie notablemente mayor, y no incluyeron a la ampliación de panteones.

Igualmente, diseñado el plan de actuaciones, será el momento de solicitar los informes sectoriales que afectan a las obras, siendo fundamentales los de Costas de Galicia, por su proximidad a la desembocadura del río Ulla y la Ría de Arousa; así como del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, puesto que el límite del cementerio está próximo a las vías de alta velocidad a su paso por Carril.

Por esta misma razón, advierten desde el Concello, "os trámites poden tardar meses, pero o substancial é que a decisión do executiva é firme e máis pronto que tarde a veciñanza do Carril contará cun remozado cemiterio, máis accesible, mellor iluminado e con reserva de nichos suficientes para atender á demanda durante varios anos".

El Cementerio de Carril tiene una superficie de 3.700 metros cuadrados, de los que 3.100 corresponden al recinto histórico y el resto, a la ampliación que se hizo ya hace décadas hacia las vías del tren. En la actualidad, cuenta con 1.400 nichos, algo menos de un tercio de los que posee el de Vilagarcía.