Vilagarcía

La Estación Marítima está más cerca: empieza la demolición de los edificios del muelle de pasajeros

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de doce meses y una inversión de casi un millón de euros

Fátima Frieiro
31/10/2025 20:49
Las obras de demolición son el primer paso para un proyecto más ambicioso
Gonzalo Salgado

La Estación Marítima de Vilagarcía está un paso más cerca de hacerse realidad. La empresa adjudicataria de los trabajos inició la obra que dotará a la capital arousana de un servicio que servirá, sobre todo, para la atención turística. Las obras ya son visibles, dado que maquinaria pesada ha empezado a trabajar en la zona del muelle de pasajeros para demoler los edificios –vacíos y sin actividad desde hace años– que hay precisamente en ese punto.

La obra se le adjudicó por parte de la Axencia Galega de Turismo a Construcciones Orega S.L. por un importe de 991.997 euros. Fue en una segunda intentona, dado que el proyecto ya había salido a licitación, había sido adjudicado a una firma y poco tiempo después esta renunció al contrato.

En un año

Tal y como ya se dijo en más de una ocasión la obra tiene un plazo de ejecución de doce meses y el proyecto depende únicamente de la Xunta de Galicia. Lo que busca, más que nada, es cambiar prácticamente por completo de una zona que – aunque es portuaria–es de uso y disfrute de los vecinos. De hecho es utilizada por muchos para ir a pasear como uno de los balcones más vistosos a la Ría de Arousa de la ciudad. Una vez que esté culminada esta obra se pondrá en marcha una pequeña terminal para cruceros de menor tamaño o también para veleros.

Turismo de Galicia adjudica por segunda vez y por casi 992.000 euros la obra de la futura estación marítima

Más información

Además de la pequeña terminal también se hará un centro de recepción de pasajeros. Este servirá de enlace no solo con otros atractivos que pueda ofrecer Vilagarcía a nivel turístico, sino también con el albergue de peregrinos de Carril que, aunque ahora está cerrado por las deficiencias encontradas en su interior, forma parte de la Rede Pública del Xacobeo.

La principal intención con estos trabajos de casi un millón de euros es captar turismo naútico que, como así lo entienden desde las diferentes administraciones, es captar peregrinos y viajeros con un elevado poder adquisitivo y cuya visita a la comarca redunda en beneficio de la economía local y de todo O Salnés.

