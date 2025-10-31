El PP afea la supresión de la Romaría dos Maiores en el pleno y critica la gestión local

Parte del grupo municipal del PP en el pleno del jueves Mónica Ferreirós

El Partido Popular de Vilagarcía logró sacar adelante – con la abstención del PSOE– una moción para exigir al gobierno local que se celebre la Romaría dos Maiores. La concejala Elena Suárez fue la encargada de mostrar la disconformidad de su equipo con el hecho de que este año no se celebre este evento. Suárez indicó que esta comida se celebra desde hace 30 años y que fue el PP cuando gobernaba el que decidió su traslado a Fexdega para evitar condiciones climatológicas adversas que obligasen a su suspensión.

La conservadora criticó la posición del gobierno local, que se apoyó en la falta de fondos para justificar la supresión del evento y la subida del SAF. Sobre esto Suárez declaró que “la partida del SAF y la de los mayores son independientes. El presupuesto para el año 2025, aprobado en septiembre, ya contempla el total del importe del contrato de SAF para este año, aparte del aumento en la partida de Mayores. Hay presupuesto suficiente para afrontar ambos compromisos, si se hubiera tenido la intención de hacerlo”.

El PP lamenta que el PSOE no apoyase la moción y que “no tuviese más argumentos que falsas excusas”. En dicha moción se exige que la Romaría se celebre este año. “Estaremos encima para que se cumpla”, dicen.