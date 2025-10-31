Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El PP afea la supresión de la Romaría dos Maiores en el pleno y critica la gestión local

Fátima Frieiro
31/10/2025 18:14
Parte del grupo municipal del PP en el pleno del jueves
Parte del grupo municipal del PP en el pleno del jueves
Mónica Ferreirós

El Partido Popular de Vilagarcía logró sacar adelante – con la abstención del PSOE– una moción para exigir al gobierno local que se celebre la Romaría dos Maiores. La concejala Elena Suárez fue la encargada de mostrar la disconformidad de su equipo con el hecho de que este año no se celebre este evento. Suárez indicó que esta comida se celebra desde hace 30 años y que fue el PP cuando gobernaba el que decidió su traslado a Fexdega para evitar condiciones climatológicas adversas que obligasen a su suspensión.

La conservadora criticó la posición del gobierno local, que se apoyó en la falta de fondos para justificar la supresión del evento y la subida del SAF. Sobre esto Suárez declaró que “la partida del SAF y la de los mayores son independientes. El presupuesto para el año 2025, aprobado en septiembre, ya contempla el total del importe del contrato de SAF para este año, aparte del aumento en la partida de Mayores. Hay presupuesto suficiente para afrontar ambos compromisos, si se hubiera tenido la intención de hacerlo”.

El PP lamenta que el PSOE no apoyase la moción y que “no tuviese más argumentos que falsas excusas”. En dicha moción se exige que la Romaría se celebre este año. “Estaremos encima para que se cumpla”, dicen.

Te puede interesar

La reunión celebrada este viernes

La DO Rías Baixas hizo 64.000 kilómetros para su promoción este año y prepara la de 2026
Redacción
Fachada del Concello de O Grove

El Concello licita por 53.500 euros la sustitución de la caldera del campo Monte da Vila por una de biomasa
C. Hierro
La edila Amparo Cerecedo entregó a Sara Outeiral, de DS Smith Packaging Cartogal, la memoria final del proyecto socieducativo y medioambiental desarrollado en el CAD

El programa socioeducativo y medioambiental del Centro Integral de Atención á Discapacidade de A Pobra atendió a 65 familias
Chechu López
El alcalde y concejalas de gobierno, en la presentación de este viernes

El 25N incluirá la creación de una mesa, un protocolo y formación al personal municipal de Ribadumia
Redacción