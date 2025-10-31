El coche de Harry Potter ya está en Vilagarcía

El coche y la Nimbus 2000 ya sobrevuelan la ciudad Mónica Ferreirós

El coche de Harry Potter y su escoba, la Nimbus 2000, ya vuelan por el cielo de Vilagarcía. El Festival do Imaxinario Curtas optó este año por traer este mágico vehículo para disfrute de los fans de la saga de J.K. Rowling. El turismo podrá visitarse hoy viernes hasta las ocho de la tarde en el recinto ferial para protegerse de la lluvia. Mañana sábado, si el tiempo lo permite, se moverá hasta la Praza de Galicia, en donde estará a partir de las 11 horas.

El alcalde de la localidad, Alberto Varela, y los ediles de Cultura y de Promoción Económica, Sonia Outón y Álvaro Carou, fueron de los primeros en montarse al vehículo. "Vilagarcía xa non entende a programación cultural do ano sen a celebración deste festival", apuntó el regidor.

Varela también comentó que "creo que poucas cousas facemos tan divertidas coma vir cada ano a probar os vehículos máxicos que nos trae o Curtas". De hecho destacó la cita como "toda unha referencia que fai que o mundo enteiro estea mirando cara Vilagarcía nestas datas".