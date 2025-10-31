Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El coche de Harry Potter ya está en Vilagarcía

Podrá visitarse hoy hasta las ocho de la tarde en el recinto ferial de Fexdega y mañana sábado en la Praza de Galicia

Fátima Frieiro
31/10/2025 14:00
El coche y la Nimbus 2000 ya sobrevuelan la ciudad
El coche y la Nimbus 2000 ya sobrevuelan la ciudad
Mónica Ferreirós

El coche de Harry Potter y su escoba, la Nimbus 2000, ya vuelan por el cielo de Vilagarcía. El Festival do Imaxinario Curtas optó este año por traer este mágico vehículo para disfrute de los fans de la saga de J.K. Rowling. El turismo podrá visitarse hoy viernes hasta las ocho de la tarde en el recinto ferial para protegerse de la lluvia. Mañana sábado, si el tiempo lo permite, se moverá hasta la Praza de Galicia, en donde estará a partir de las 11 horas.

El alcalde de la localidad, Alberto Varela, y los ediles de Cultura y de Promoción Económica, Sonia Outón y Álvaro Carou, fueron de los primeros en montarse al vehículo. "Vilagarcía xa non entende a programación cultural do ano sen a celebración deste festival", apuntó el regidor.

Varela también comentó que "creo que poucas cousas facemos tan divertidas coma vir cada ano a probar os vehículos máxicos que nos trae o Curtas". De hecho destacó la cita como "toda unha referencia que fai que o mundo enteiro estea mirando cara Vilagarcía nestas datas".

Te puede interesar

David Sampedro, gerente de 'Espectáculos A Cantaruxa, y Ana Barreiro, concejala de Cultura, presentaron el cartel de 'Tremendo Show!'

El espectáculo de comedia de improvisación 'Tremendo Show!' recalará en el auditorio de Ribeira el próximo 29 de noviembre
Chechu López
La empresa ya ejecutó el asfaltado de Fondo da Vila, en Trabanca Sardiñeira

De Trabanca Sardiñeira a Sobradelo: estos son los viales que el Concello asfaltará estas semanas
Fátima Frieiro
Imagen del coche sin carnet volcado en Vilalonga

Herida una mujer tras volcar su coche sin carnet en Vilalonga
C. Hierro
Víctor Mariño fue recibido en el Concello de Vilanova

Vilanova rinde homenaje a Víctor Mariño por su título de campeón gallego Élite de BTT Descenso
Gonzalo Sánchez