De Trabanca Sardiñeira a Sobradelo: estos son los viales que el Concello asfaltará estas semanas

La empresa ya ejecutó el asfaltado de Fondo da Vila, en Trabanca Sardiñeira

El Concello de Vilagarcía acaba de poner en marcha los trabajos del denominado Lote II del Plan de Asfaltados, cuya primera actuación se llevó a cabo en Fondo da Vila, en Trabanca Sardiñeira. Los operarios de Marconsa - empresa adjudicataria- empezaron los trabajos el miércoles y terminaron el jueves. El edil de Obras, José María González, manifestó que "os veciños xa nos trasladaron que están moi satisfeitos coa rapidez e o acabado". Ahora el calendario a seguir contempla el asfaltado en Adolfo Pedrido Morla, justo frente al complejo polideportivo de Fontecarmoa.

Nueve viales

La empresa vilagarciana tiene tres meses para reparar hasta nueve viales muy utilizados por vecinos y visitantes, como son el acceso al Hospital do Salnés desde la N-640 o la rotonda de O Cavadelo, que conecta la avenida Valle-Inclán con la de A Mariña.

Además también se realizarán arreglos en otras cinco carreteras como son la calle San Andrés (en Carril, en la Ramón Martínez (O Piñeiriño), en Feal y Marxiada (en Sobradelo) y en la Fonte de Faxilde. En las de Sobradelo también se colocarán bandas reductoras de velocidad. Aprovechando los trabajos en Marxiada se renovará y ampliará la red de pluviales y en la de Feal se hará lo propio con la de fecales.

El Lote I

En los meses finales del año se continuará ejecutando gran cantidad de intervenciones. De hecho el lunes se firmará el acta de replanteo del Lote I del plan con la empresa Covsa. A partir de ese momento esta tendrá un mes para llevar a cabo los trabajos en la calle Fontecarmoa y en las travesías de Rosalía de Castro.

Cabe recordar que este nuevo Plan de Asfaltados cuenta con un presupuesto de 344.000 euros y supondrá una mejora en la seguridad y accesibilidad a diversas zonas del municipio, también del rural. El edil responsable recordó que "moitas foron demandas que xurdiron directamente das reunións que mantivemos coas asociacións veciñais e que están máis preto de converterse nunha realidade". De este modo en los últimos años se mejoraron 25 caminos con un millón de euros invertidos.