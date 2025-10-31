Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Borjamina, de los Mozos de Arousa, invierte su premio en abrir una librería en la ciudad

El joven ocupará con su negocio el espacio que hace ya meses dejó Follas Novas, en el entorno de Fexdega

Fátima Frieiro
31/10/2025 20:09
Mozos de arousa vino meau00f1o
Borja Santamaría, en el centro, en un momento de Reacción en Cadena

“Voy a ser librero”. Con un vídeo en su perfil de Instagram y con emoción en los ojos así anunciaba Borjamina – el mayor de los Mozos de Arousa– su nuevo proyecto en su ciudad, en Vilagarcía. El joven abrirá “muy pronto” una librería justo en el espacio que dejó otra, Follas Novas, hace tan solo unos meses. Borja Santamaría apunta que “desde que salimos de Reacción en Cadena no habéis parado de preguntarme en qué voy a invertir mi parte del premio, y aquí estoy”. Señaló que lleva meses trabajando en un proyecto que le hace mucha ilusión y que será abrir una librería –aunque ya avanza que no será exclusivamente un negocio de venta de libros, sino que posiblemente lo adaptará a zona de ocio–.

El templo de la cultura

“Tenía claro que como el dinero que ganamos en la tele fue gracias a nuestros conocimientos y a la cultura general quería contribuir a seguir esparciéndola y este me parece un proyecto muy chulo”, explica el arousano.

De momento no hay fecha de apertura, dado que todavía hay que darle algún retoque al local, y tampoco ha querido desvelar de momento el nombre que le pondrá al que será un nuevo templo de la cultura y de los libros en Vilagarcía. De hecho, y en pleno 2025 cuando lo “online” se lo está comiendo prácticamente todo, la apertura de un negocio de estas características siempre es recibido con alegría. Así lo demuestran los cientos de comentarios de “suerte” y “ánimo” o “qué buena idea” que Borjamina está recibiendo en sus redes. Un negocio que abrirá sus puertas en la ciudad que lo vio nacer.

Te puede interesar

Una visita de autoridades al lugar de la actuación

Ribadumia mejora las infraestructuras en O Couto de Arriba
Redacción
Imagen del vertido en el Puerto de Vigo

La limpieza del vertido de 100 toneladas de aceite de palma en Vigo tardará varios días
Fátima Frieiro
Imagen de los trabajos de retirada del césped

El Concello inicia la renovación del campo de fútbol de Baltar con la retirada del césped
C. Hierro
Juan Rey y Tino Cordal presentaron hoy esta campaña

Comprar por 30 euros y pagar solo 20: Cambados saca los Bonos Outono
Beni Yáñez