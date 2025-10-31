Borjamina, de los Mozos de Arousa, invierte su premio en abrir una librería en la ciudad

Borja Santamaría, en el centro, en un momento de Reacción en Cadena

“Voy a ser librero”. Con un vídeo en su perfil de Instagram y con emoción en los ojos así anunciaba Borjamina – el mayor de los Mozos de Arousa– su nuevo proyecto en su ciudad, en Vilagarcía. El joven abrirá “muy pronto” una librería justo en el espacio que dejó otra, Follas Novas, hace tan solo unos meses. Borja Santamaría apunta que “desde que salimos de Reacción en Cadena no habéis parado de preguntarme en qué voy a invertir mi parte del premio, y aquí estoy”. Señaló que lleva meses trabajando en un proyecto que le hace mucha ilusión y que será abrir una librería –aunque ya avanza que no será exclusivamente un negocio de venta de libros, sino que posiblemente lo adaptará a zona de ocio–.

El templo de la cultura

“Tenía claro que como el dinero que ganamos en la tele fue gracias a nuestros conocimientos y a la cultura general quería contribuir a seguir esparciéndola y este me parece un proyecto muy chulo”, explica el arousano.

De momento no hay fecha de apertura, dado que todavía hay que darle algún retoque al local, y tampoco ha querido desvelar de momento el nombre que le pondrá al que será un nuevo templo de la cultura y de los libros en Vilagarcía. De hecho, y en pleno 2025 cuando lo “online” se lo está comiendo prácticamente todo, la apertura de un negocio de estas características siempre es recibido con alegría. Así lo demuestran los cientos de comentarios de “suerte” y “ánimo” o “qué buena idea” que Borjamina está recibiendo en sus redes. Un negocio que abrirá sus puertas en la ciudad que lo vio nacer.