Vilagarcía pide a la Xunta que el PAI de As Carolinas evite la expropiación de viviendas

Allegue y Varela en la firma de un convenio en Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía pide a la Xunta que tenga en cuenta las viviendas existentes en el ámbito de actuación del proyecto para construir 350 pisos en régimen de protección pública, para evitar así las expropiaciones. Además, desde la administración municipal consideran que se deben tener en cuenta las vías de acceso existentes y previstas en el planeamiento municipal, para completar el tejido urbano del nuevo ámbito de intervención.

La Xunta de Goberno Local dio cuenta, recientemente, de la comunicación del Instituto Galego de Vivenda e Solo por la que se da traslado de la delimitación del Proxecto de Interse Autonómico (PIA) de la Avenida das Carolinas-Rúas Coca e Arealonga, destinado a la creación de suelo residencial. Un trámite que tiene como objetivo el visto bueno de la administración municipal.

El ámbito seleccionado está conformado por parcelas de uso rústico situadas al oeste del centro urbano de Vilagarcía, en el entorno del río de O Con, en el tramo comprendido entre el núcleo de A Laxe y la carretera nacional N-640. EN cuanto al polígono, está limitado entre la Avenida das Carolinas, la Rúa Coca y Arealonga.

Un proyecto ambicioso

Desde el ejecutivo socialista apuntan que, analizada la propuesta, “detéctase na delimitación a existencia de algunhas edificacións que teñen uso de vivendas, conforme datos catastrais”. Por otra parte, consideran que el perímetro debe ajustarse a los “accidentes orográficos existentes ou aos límites de propiedade e, se for preciso partir algunha parcela, ter a precaución de deixar un remanente útil para un posible aproveitamento futuro”, evitando así predios “inservibles”.

Asimismo, desde Ravella inciden en que el vigente Plan de Ordenación Municipal preservó varios accesos desde las vías consolidadas, en previsión de un futuro desarrollo urbanístico de la zona, “polo que sería coherente aproveitar os viais existentes para completar a trama urbana”.

La Xunta de Galicia autorizó a finales de marzo la licitación de la redacción del proyecto, con 235.286 euros de presupuesto, para poner en marcha 350 viviendas, de protección pública, en el barrio de As Carolinas. La parcela abarca una superficie de 62.942,59 metros cuadrados. El instrumento urbanístico para llevar a cabo esta actuación es el Proyecto de Interés Autonómico, que permite la intervención directa en el territorio. Es una de las actuaciones que la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, que dirige María Allegue, tiene en marcha para los próximos años. Más del 60 por ciento de los inmuebles serán de protección.