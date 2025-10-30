El Pleno debate hoy los cambios en la tasa de la basura, que grava a las VUT

La Corporación se reúne hoy a las cinco de la tarde Gonzalo Salgado

El Pleno de la Corporación de Vilagarcía se reúne hoy a partir de las cinco de la tarde en sesión ordinaria para debatir – entre otras cuestiones– las actualizaciones y modificaciones en las ordenanzas fiscales. Entre ellas la de la basura que, tal y como anunció el gobierno local hace unos días y con motivo del acuerdo con el BNG, gravará a las Viviendas de Uso Turístico (VUT). Esta tasa no será la única en el debate, dado que también se aprobará la actualización de otras como la del IBI, la del agua, la de expedición de documentos o la de alcantarillado entre otras.

Mociones

En la sesión plenaria también se abordará una moción del BNG relativa al empleo del gallego en la cartelería de los eventos en los que esté implicado el Concello de Vilagarcía. El grupo municipal del PP lleva por su parte otra moción relativa a la cancelación de la Romaría dos maiores.

Del mismo modo, y a petición expresa del grupo de Esquerda Unida en el Pleno anterior, la concejala responsable del área de Limpeza, Tania García, comparecerá para informar sobre la situación en la que se encuentra el servicio adjudicado a la empresa Urbaser, que es la que se encarga de la gestión del mismo.