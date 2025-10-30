Mi cuenta

Vilagarcía

Los pequeños maestros del terror reinan en las aulas de Vilagarcía

O Piñeiriño y la escuela infantil municipal de A Lomba se engalanaron para la celebración del Samaín

Olalla Bouza
30/10/2025 16:48
La fiesta en el CEIP Piñeiriño
Gonzalo Salgado

Colegios y escuelas infantiles de toda la comarca celebraron ayer fiestas de Halloween, ya que hoy se considera día no lectivo. En O Piñeiriño, lo hicieron por todo lo grande, con un túnel del terror y disfraces de lo más profesionales, con los que los más pequeños se lo pasaron en grande. También en la escuela infantil municipal de A Lomba, donde motivos como murciélagos o calabazas fueron los protagonistas. No solo los niños, también los mayores disfrutaron ayer de una jornada terrorífica. Así, en la piscina de Fontecarmoa también hubo disfraces.

Los más pequeños lo pasaron en grande
Cedida

