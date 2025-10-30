Los pequeños maestros del terror reinan en las aulas de Vilagarcía

La fiesta en el CEIP Piñeiriño Gonzalo Salgado

Colegios y escuelas infantiles de toda la comarca celebraron ayer fiestas de Halloween, ya que hoy se considera día no lectivo. En O Piñeiriño, lo hicieron por todo lo grande, con un túnel del terror y disfraces de lo más profesionales, con los que los más pequeños se lo pasaron en grande. También en la escuela infantil municipal de A Lomba, donde motivos como murciélagos o calabazas fueron los protagonistas. No solo los niños, también los mayores disfrutaron ayer de una jornada terrorífica. Así, en la piscina de Fontecarmoa también hubo disfraces.