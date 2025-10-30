La Vía Verde ganará en Vilagarcía 271 metros con el nuevo acceso
Aprovecharán el antiguo trazado del tren, con la construcción de un muro de contención y de una pasarela tendida
La Vía Verde que une Vilagarcía con Caldas y Portas ganará 271 metros en el municipio saliniense con el nuevo acceso de la Rúa Charco. El alcalde, Alberto Varela, y el concejal de Turismo, Álvaro Carou, presentaron esta actuación, que salió hoy a licitación, por lo que las empresas tienen hasta el 25 de noviembre para presentar sus ofertas.
"Máis sinxelo, accesible e universal" es este nuevo acceso, que aprovechará el antiguo trazado de la vía del tren mediante la construcción de un muro de contención y de una pasarela tendida. Hasta ahora, el inicio de la vía se realizaba a través de la Rúa Río de Abelle, una zona con grandes pendientes, superiores al 10% en algún tramo, lo que dificultaba el paso de personas con movilidad reducida.
"O que facían os peóns era evitar ese primeiro anaco e comezar a vía dende puntos máis accesibles, coma por exemplo a entrada dende o apeadeiro á altura do Pazo de Rubiáns, perdéndose unha parte moi atractiva do itinerario", explicó Alberto Varela. Por este motivo, el gobierno local encargó una propuesta de actuación a la Fundación de Ferrocarriles Españoles. "Grazas a esta inversión, a Vía Verde contará cunha nova entrada máis sinxela, accesible e universal", concluyó el regidor.
La obra fue también muy demandada por la asociación de vecinos de Aldea de Arriba, durante la ronda de encuentros que mantuvo el gobierno local. "Vilagarcía vive o seu mellor momento, con investimentos chegando a todo o municipio", apuntó Varela.
Camino Portugués
Carou incidió en que el itinerario, que cuenta con la distinción 'Sendeiro Azul', es actualmente "un éxito, con xente que a usa para ir a pé, correndo e en bicicleta". Además, cuenta con un valor añadido, ya que está siendo utilizada por los peregrinos que hacen el Camino Portugués. "É un nexo de unión coa ruta fluvial Xacobea", apuntó el edil de Turismo, que explicó que los caminantes hacen un desvío en Portas y Caldas para acercarse a Vilagarcía.
El itinerario abrió en agosto de 2020, convirtiéndose en el primero de toda Galicia. "Sempre fixemos unha aposta clara por este proxecto", apuntó Varela. La intención es que continúe creciendo para unirse con Pontevedra y, posteriormente, con Vigo. Carou apuntó que ya hubo en 2021 una reunión con todos los alcaldes para estudiar esta propuesta.