Vilagarcía

Finalizan las obras de los centros culturales de Fontecarmoa y Galáns

El Concello de Vilagarcía aprueba una nueva intervención en Cea

Olalla Bouza
30/10/2025 14:28
José María González, edil de Obras
Gonzalo Salgado

Las obras de la casa de cultura de Fontecarmoa finalizaron esta semana. En ellas se invirtieron más de 4.000 euros, con el objetivo de solucionar las filtraciones que provocaban varios canalones picados en el salón de actos. Otra actuación que ya finalizó también fue la de Galáns, con el mismo presupuesto. Consistió en el cambio de fontanería, electricidad, pintado y el acondicionamiento de un cuarto como cocina.

El siguiente paso dentro del refuerzo de inversiones en los espacios municipales, explican desde el Concello, será una intervención en el Centro Sociocultural de Cea, también con 4.000 euros de presupuesto. Consistirá en la sustitución de una de las bajantes, que también está provocando problemas de humedades.

En los próximos días también se actuará en Faxilde, obra que no se pudo llevar a cabo hasta ahora por el volumen de trabajo y el mal tiempo. La red de centros socioculturales municipales está formada por 17 instalaciones. A principios de año, el ejecutivo socialista renovó los convenios por los que las asociaciones vecinales se comprometen a la gestión y mantenimiento diario de estos centros, recibiendo del Concello una ayuda de 2.000 euros, una partida que en 2025 aumentó un diez por ciento.

