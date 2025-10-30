Mi cuenta

Vilagarcía

'Elixe saúde', el lema del área sanitaria de O Salnés para concienciar sobre los beneficios de dejar el tabaco

El Hospital comarcal y los centros de salud de Sanxenxo y O Grove distribuirán publicaciones editadas por el Sergas así como materiales sobre el tabaquismo en el embarazo

Olalla Bouza
30/10/2025 13:03
Hombre fumando en una calle de Vilagarcia
Mónica Ferreirós

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se suma al 'Día Galego sen Tabaco', que se conmemora mañana viernes, 31 de octubre, con actividades de sensibilización y apoyo a la deshabituación tabáquica. De esta manera, apoya las iniciativas de la Consellería de Sanidade y la Dirección Xeral de Saúde Pública, junto con entidades sanitarias, asociaciones ciudadanas y centros educativos.

Bajo el lema 'Novos consumos, mesma elección: Elixe saúde', la iniciativa busca sensibilizar a la población sobre los riesgos del consumo de tabaco y los beneficios de dejarlo. Para ello, mañana se instalarán mesas informativas en el Hospital do Salnés, en el Provincial, en Montecelo; y en los centros de salud de Baltar (Sanxenxo) y O Grove, así como en otros del distrito de Pontevedra. 

Allí se distribuirán publicaciones editadas por el Sergas para apoyar a los que dejen de fumar, así como materiales sobre el tabaquismo en el embarazo, de prevención de recaídas y de hábitos saludables. Contarán con la colaboración de voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer.

Principal causa de EPOC y cáncer de pulmón

El Sergas recuerda que el tabaquismo sigue siendo la principal causa prevenible de enfermedad, invalidez y muerte. Evitar su consumo es la intervención con "mellor relación custo-beneficio coñecida". En Europa provoca 1,2 millones de muertes anuales y más de 50.000 en España. En Galicia, se estima que más de 2.500 personas fallecen cada año por consumo de tabaco o exposición al humo ambiental.

Además, el tabaco es el responsable del 90% de los casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); del 95% de los casos de cáncer de pulmón (relacionado con más de 20 tipos de cáncer adicionales) así como del 50% de las muertes por enfermedades cardiovasculares y otras patologías asociadas.

El cigarro electrónico: Los daños

El área sanitaria se adhiere a esta jornada con diferentes acciones formativas y asistenciales. Entre las principales líneas de actuación destacan la sensibilización dirigida a los pacientes- tanto ambulatorios como ingresados- realizada por los profesionales, informando sobre los innumerables daños producidos por el tabaco. Un público especialmente importante es el de los jóvenes, a los que también se les desmienten "a falsa inocuidade das novas formas de consumo, como o cigarro electrónico, o tabaco quentado, a pipa de auga ou o tabaco de mascar".

Otra actuación es la creación de espacios libres de humo en el ámbito sanitario y la creación de una nueva consulta de tabaco para profesionales, con el objetivo de apoyar a quien desee dejar de fumar.

