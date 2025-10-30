El tráfico ro-ro alcanza las 100.000 toneladas movidas en el Puerto de Vilagarcía en sus cuatro primeros meses

lLa conselleira de Mar visitó las instalaciones Gonzalo Salgado

El tráfico portuario de Vilagarcía aumentó en un 8,4 por ciento en los tres trimestres del año, en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. La novedad más significativa es el movimiento de 100.000 toneladas en el estreno de la mercancía ro-ro (camiones, automóviles o maquinaria pesada), en estos cuatro primeros meses en los que la rada arousana inició su conexión regular semanal con Rotterdam.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitó la sede de la Autoridad Portuaria y mantuvo una reunión con su presidente, José Manuel Cores Tourís, y la directora, Begoña Mesejo, para conocer a fondo novedades sobre los proyectos que se lideran desde las instalaciones de Elpidio Villaverde, así como para analizar posibles vías de colaboración para impulsar la actividad pesquera.

La responsable autonómica destacó la importancia de actuaciones en marcha en Vilagarcía, como la fase III del Ferrocarril a Ferrazo; la redacción del proyecto del nuevo pantalán de la dársena 1; o la propia línea regular ro-ro.

Desglose por tipo de mercancía

El tráfico alcanzó las 1.166.753 toneladas entre enero y septiembre, 90.000 más que en 2024. Por categorías, tanto los graneles líquidos como la mercancía general mejoraron al finalizar el mes pasado. En el primer caso, se movió un 17,6 por ciento más, siendo el aceite el producto líder, a través de la terminal de Aceites Abril; en los sólidos, fueron 297.771 toneladas en lo que va de año, lo que supone un descenso del 5 por ciento en comparación con el año anterior.

En cuanto a la mercancía general, se movilizaron un total de 613.854 toneladas, algo más de a mitad de todo el tráfico portuario, conllevando un aumento del 13,2 por ciento con respecto a 2024. Dentro de este apartado, destaca el aumento en los contenedores, con 27.512 TEU, que implican un aumento de, 14 por ciento. Es precisamente en este ámbito donde se enmarca la mercancía ro-ro, que llegó este año al Puerto de Vilagarcía.