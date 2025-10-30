Dos alumnos cambadeses y dos vilagarcianos se cuelgan medalla en el GaliciaSkills 2025

Los dos alumnos vilagarcianos recibieron la Medalla de Prata en Robótica Colaborativa

La Formación Profesional de O Salnés está de enhorabuena. Dos alumnos de Cambados y otros dos de Vilagarcía lograron hacerse con medallas en las competiciones del certamen GaliciaSkills 2025 que se celebraron esta misma semana en Silleda. En concreto Marcos Fontán Blanco y Brais Castro Pardo – del CPR Salesianos A Merced– se llevaron la Medalla de Ouro en la categoría de Xardinaría Paisaxística.

La capital arousana también se ha llevado metal en este certamen de prestigio a nivel autonómico. Los alumnos Enrique González Vilas y Víctor Vidal Mato – del CIFP Fontecarmoa– se llevaron la Medalla de Prata en la categoría de Robótica Colaborativa.

Los cambadeses fueron premiados con el Ouro en Xardiñería Paisaxística

En total fueron 16 alumnos de las tres comarcas arousanas – y seis centros educativos– los que participaron en la que es la gran feria de la Formación Profesional.

El evento lo organiza cada año la Consellería de Educación y es el principal escaparate de promoción y visibilidad de la Formación Profesional gallega con el objetivo de poner en valor el talento, la creatividad y la cualificación técnica del alumnado, así como el papel estratégico de estas enseñanzas en el desarrollo de la comunidad.

En esta edición la representación del alumnado arousano fue prácticamente en todas las secciones de la competición, dejando claro el talento que existe tanto entre aquellos que están en la Formación Profesional para aprender, como también el nivel del profesorado que los enseña.