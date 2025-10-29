Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Volver a casa por Navidad: Los viajes en tren de Madrid a Vilagarcía superan los 100 euros

El BNG denuncia precios "abusivos" de los billetes y reclama igualdad de trato con otros territorios del Estado

Fátima Frieiro
29/10/2025 12:04
Estación de tren de Vilagarcía
G. Salgado

Volver a casa por Navidad puede salir más caro de lo habitual si el origen es Madrid y el destino Vilagarcía y el medio de transporte es el tren. Los precios para regresar al hogar en las fechas más familiares del año se disparan en diciembre, como bien puede comprobarse en la web oficial de Renfe. Así pues un billete de ida y vuelta desde la capital del Estado a la capital de O Salnés puede llegar a costar 105,80 euros en la semana del 24 de diciembre, Nochebuena.

Los precios tampoco bajan demasiado en la semana de Nochevieja, en donde los billetes están entre los 54 euros y los 75,60 dependiendo del horario elegido. Unas cifras que se mantienen más o menos iguales para el llamado Puente de la Constitución (en la primera semana de diciembre), en donde hay billetes que van desde los 54 euros a los 81,90.

En el resto del año aquellas personas que viajan a la capital madrileña consiguen billetes por 50 euros ida y vuelta y, a veces, incluso más baratos.

Críticas del BNG

De hecho a propósito de los precios de los billetes de Renfe el BNG acaba de reclamar al Gobierno que se adopten medidas urgentes para corregir los que, a juicio de los nacionalistas, son "prezos abusivos". El diputado Néstor Rego exige el mismo trato para Galicia que para otros territorios del Estado.

Rego denuncia que "as tarifas parten de cifras escandalosas, entre 80 e 111 euros por traxecto, o que dificulta viaxar en tren a Galicia nestas datas para a maioría social. E hai que lembrar que estamos a falar dun servizo que collen moitos emigrantes galegos para voltar ás súas casas familiares polo Nadal".

El diputado señala que fue el pasado día 27 cuando "por fin" se abrió la venta de billetes de larga distancia para Galicia después de que en otras conexiones del Estado - como Madrid-Málaga o Madrid-Sevilla - ya llevasen más de un mes disponibles. "Á marxe deste retraso reiterado o máis grave é que Renfe volve a situar a Galicia nunha posición de discriminación clara, ao aplicar unha política tarifaria que parte de prezos desorbitados dende o primeiro día", señala Rego.

