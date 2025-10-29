Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Vilagarcía no para en noviembre: Estas son las actividades gratuitas que puedes hacer en la localidad

El Concello ofrece visitas al Museo do Ferrocarril y rutas de senderismo

Fátima Frieiro
29/10/2025 15:24
Las visitas al Museo do Ferrocarril son el día 22 de noviembre
Gonzalo Salgado

La campaña Vilagarcía 100% llega a su fin en el mes de noviembre con las últimas seis actividades gratuitas y más de 140 plazas disponibles. La iniciativa – puesta en marcha por la Concellería de Turismo dirigida por Álvaro Carou– busca que los vilagarcianos conozcan los espacios y la riqueza patrimonial del lugar en el que viven.

Las plazas podrán reservarse a partir del día 1 a través de la web ticket.vilagarcia.gal. Cada usuario podrá hacerse con un máximo de cuatro tíckets, que tendrá que completar con datos de todos los participantes. La primera parada es el domingo 9 con una ruta desde Carril hasta la playa de Bamio. El domingo siguiente, el 16, el recorrido será un poco más exigente, dado que se subirá al monte Lobeira. Hay 30 plazas disponibles y está recomendada para mayores de nueve años, ya que hay algunos tramos en cuesta. La salida será a las 10 desde el centro de Vilagarcía. El fin de semana del 22 y 23 es el más completo. El sábado habrá dos visitas guiadas al Museo do Ferrocarril, con turnos de 25 personas. El domingo se hará la “Ruta Mariñeira” a pie, desde la Praza da Liberdade a Vilaxoán y vuelta. Por último el domingo 30 se programa una ruta por la Vía Verde a partir de las diez y que podrá hacerse andando o en bicicleta.

Te puede interesar

El nieto del ilustre escritor, Joaquín del Valle-Inclán Alsina, y la concejala de Cultura, Patricia Lojo, fueron los encargados de realizar la ofrenda floral a los pies del monumento del Cantón da Leña

A Pobra conmemora con una ofrenda cívica el 159 aniversario del nacimiento de Valle-Inclán, al que considera como "símbolo" y "referente"
Chechu López
Presentación de la cuarta edición del congreso

La nueva edición del congreso Gastro Movida llegará este año hasta Martín Códax
A. Louro
José López Campos

O orzamento da Xunta dedicado a impulsar o galego crecerá un 8,7 % en 2026
EFE
La diputada Sol Agra visitó los trabajos de exhumación de la fosa con restos mortales de dos barbanceses fusilados en 1936, estando acompañada por el alcalde, Julián Bustelo, y representantes de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica d

Un equipo de investigadores de la USC exhuma una fosa en el cementerio de Asados con restos mortales de dos víctima de la represión franquista
Chechu López