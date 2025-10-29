Vilagarcía no para en noviembre: Estas son las actividades gratuitas que puedes hacer en la localidad

Las visitas al Museo do Ferrocarril son el día 22 de noviembre Gonzalo Salgado

La campaña Vilagarcía 100% llega a su fin en el mes de noviembre con las últimas seis actividades gratuitas y más de 140 plazas disponibles. La iniciativa – puesta en marcha por la Concellería de Turismo dirigida por Álvaro Carou– busca que los vilagarcianos conozcan los espacios y la riqueza patrimonial del lugar en el que viven.

Las plazas podrán reservarse a partir del día 1 a través de la web ticket.vilagarcia.gal. Cada usuario podrá hacerse con un máximo de cuatro tíckets, que tendrá que completar con datos de todos los participantes. La primera parada es el domingo 9 con una ruta desde Carril hasta la playa de Bamio. El domingo siguiente, el 16, el recorrido será un poco más exigente, dado que se subirá al monte Lobeira. Hay 30 plazas disponibles y está recomendada para mayores de nueve años, ya que hay algunos tramos en cuesta. La salida será a las 10 desde el centro de Vilagarcía. El fin de semana del 22 y 23 es el más completo. El sábado habrá dos visitas guiadas al Museo do Ferrocarril, con turnos de 25 personas. El domingo se hará la “Ruta Mariñeira” a pie, desde la Praza da Liberdade a Vilaxoán y vuelta. Por último el domingo 30 se programa una ruta por la Vía Verde a partir de las diez y que podrá hacerse andando o en bicicleta.