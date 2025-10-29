Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Vecinos de Vilaxoán piden que se exponga en el Centro Social el proyecto integral de Bouza de Abaixo

La asociación observa que la acometida eléctrica y telefónica de los usuarios queda en las fachadas de los edificios y no va enterrada

Fátima Frieiro
29/10/2025 12:41
El proyecto contempla la humanización de la calle Bouza de Abaixo 
G.S.

La Asociación de Vecinos de Vilaxoán pide al Concello que exponga en detalle, y en el Centro Social de O Preguntoiro, el proyecto de humanización y reparación integral de la calle Bouza de Abaixo. El colectivo entiende que es un paso necesario para que los vecinos afectados puedan ver en concreto las intervenciones proyectadas.

La AAVV de Vilaxoán pide al Concello más planificación tras reparar de urgencia un vial que en unas semanas será reformado

Más información

La asociación observa que - al igual que ocurrió en su día en la intervención realizada en Vázquez Leis- solo el enterramiento del cableado del alumbrado público queda contemplado en el proyecto. No así el cableado correspondiente a la acometida eléctrica y telefónica de los usuarios que, según advierten los vecinos, quedará en las fachadas de los edificios y en el espacio aéreo. Entiende el colectivo que "un verdadeiro proxecto de humanización debería contemplar o soterramento das conducións eléctricas e telefónicas, non só por cuestións estéticas e de respecto natural".

Te puede interesar

FAROLA SEABIRD PASEO MARITIMO VGA 02

El BNG tacha de "despropósito" que las nuevas farolas no lleguen a todo el Paseo Marítimo de Vilagarcía Carril
Olalla Bouza
El ideal gallego

Volver a casa por Navidad: Los viajes en tren de Madrid a Vilagarcía superan los 100 euros
Fátima Frieiro
El ideal gallego

El PSOE acusa a Castaño de no presentar en plazo la liquidación presupuestaria del año 2024
Fátima Pérez
La asociación Ambar vuelve a impulsar su proyecto de 'Calendario Solidario'

Ambar abre el periodo de preventa de la undécima edición de su ‘Calendario Solidario’, que mantiene la temática de las series de televisión
Chechu López