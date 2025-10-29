Vecinos de Vilaxoán piden que se exponga en el Centro Social el proyecto integral de Bouza de Abaixo

El proyecto contempla la humanización de la calle Bouza de Abaixo G.S.

La Asociación de Vecinos de Vilaxoán pide al Concello que exponga en detalle, y en el Centro Social de O Preguntoiro, el proyecto de humanización y reparación integral de la calle Bouza de Abaixo. El colectivo entiende que es un paso necesario para que los vecinos afectados puedan ver en concreto las intervenciones proyectadas.

La AAVV de Vilaxoán pide al Concello más planificación tras reparar de urgencia un vial que en unas semanas será reformado Más información

La asociación observa que - al igual que ocurrió en su día en la intervención realizada en Vázquez Leis- solo el enterramiento del cableado del alumbrado público queda contemplado en el proyecto. No así el cableado correspondiente a la acometida eléctrica y telefónica de los usuarios que, según advierten los vecinos, quedará en las fachadas de los edificios y en el espacio aéreo. Entiende el colectivo que "un verdadeiro proxecto de humanización debería contemplar o soterramento das conducións eléctricas e telefónicas, non só por cuestións estéticas e de respecto natural".